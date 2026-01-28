menu hamburguer
Edílson Capetinha simula encontro de astro do Corinthians com integrante do BBB

Atitude do ex-jogador viralizou nas redes sociais

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/01/2026
18:08
Edilson Capetinha é um dos participantes do BBB 2026
imagem cameraEdilson Capetinha é um dos participantes do BBB 2026. (Foto: Globo/Manoella Mello)
Os internautas repercutiram a atitude de Edilson Capetinha durante o Big Brother Brasil 2026 (BBB), nesta quarta-feira (28). Em um momento de descontração com a integrante Chaiany, o ídolo do Corinthians simulou um encontro dela com o craque Yuri Alberto e viralizou nas redes sociais.

Edílson entrou no reality no grupo "camarote", que é composto apenas por celebridades e vem ganhando muito destaque com o público. Durante um bate-papo com Chaiany, o ex-jogador disse que levaria a integrante para conhecer Yuri Alberto e simulou uma possível conversa dela com o camisa 9 do Corinthians.

A atitude logo viralizou entre os internautas, que brincaram com a situação. Veja a conversa entre Edílson Capetinha e Chaiany, nesta quarta-feira (28).

Ex-Corinthians, Edílson Capetinha é ídolo no futebol nacional

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians. 

O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.

Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.

O carisma de Edílson Capetinha

Após deixar os gramados em 2016, Edílson Capetinha trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Atualmente no BBB, Edílson Capetinha também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.

Aposentadoria interrompida

Edílson Capetinha anunciou sua primeira aposentadoria em 2007. Em 2010, retornou aos campos para defender o Bahia, onde jogou 15 partidas e marcou dois gols. O ex-atacante voltou a interromper sua aposentadoria em 2016 para atuar pelo Taboão da Serra, de São Paulo, participando de apenas dois jogos antes de encerrar definitivamente sua carreira.

Por onde anda Edílson Capetinha, ex-atacante do Corinthians?
Edílson Capetinha em ação pelo Corinthians (Foto: SC Corinthians)

