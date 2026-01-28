Edílson Capetinha simula encontro de astro do Corinthians com integrante do BBB
Atitude do ex-jogador viralizou nas redes sociais
Os internautas repercutiram a atitude de Edilson Capetinha durante o Big Brother Brasil 2026 (BBB), nesta quarta-feira (28). Em um momento de descontração com a integrante Chaiany, o ídolo do Corinthians simulou um encontro dela com o craque Yuri Alberto e viralizou nas redes sociais.
Edílson entrou no reality no grupo "camarote", que é composto apenas por celebridades e vem ganhando muito destaque com o público. Durante um bate-papo com Chaiany, o ex-jogador disse que levaria a integrante para conhecer Yuri Alberto e simulou uma possível conversa dela com o camisa 9 do Corinthians.
A atitude logo viralizou entre os internautas, que brincaram com a situação. Veja a conversa entre Edílson Capetinha e Chaiany, nesta quarta-feira (28).
Ex-Corinthians, Edílson Capetinha é ídolo no futebol nacional
Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, teve uma carreira marcada por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians.
O ex-atacante de 55 anos teve passagens por grandes clubes do Brasil como Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Fora do Brasil, "Capetinha" defendeu Benfica-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Al Ain-EAU.
Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1993, 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Seu currículo inclui ainda oito títulos estaduais conquistados em clubes brasileiros.
O carisma de Edílson Capetinha
Após deixar os gramados em 2016, Edílson Capetinha trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.
Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Atualmente no BBB, Edílson Capetinha também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.
Aposentadoria interrompida
Edílson Capetinha anunciou sua primeira aposentadoria em 2007. Em 2010, retornou aos campos para defender o Bahia, onde jogou 15 partidas e marcou dois gols. O ex-atacante voltou a interromper sua aposentadoria em 2016 para atuar pelo Taboão da Serra, de São Paulo, participando de apenas dois jogos antes de encerrar definitivamente sua carreira.
