Lance de alvo do Flamengo repercute em São Paulo x Chapecoense: 'Bizarro'

O meia Marcos Antônio, do São Paulo, voltou a ser assunto entre os torcedores nas redes sociais nesta noite durante o jogo entre São Paulo e Chapecoense. O jogador, que chegou a ser sondado pelo Flamengo em meio às especulações de mercado, renovou recentemente seu contrato com o clube paulista e vive um dos melhores momentos da carreira.

continua após a publicidade

Marcos Antônio esteve na mira do Flamengo no início do ano (Foto: Renato Gizzi/Gazeta Press)

Com atuações de destaque na temporada, o meio-campista se consolidou como uma das principais peças do elenco tricolor, fator que também ajudou a aumentar sua visibilidade no cenário nacional. O bom desempenho inclusive fez com que seu nome aparecesse em pré-listas da Seleção Brasileira, o que aumentou ainda mais a repercussão envolvendo o atleta.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, torcedores comentaram a situação do jogador e a possibilidade de interesse do Flamengo, gerando diversas reações. Alguns internautas classificaram como "absurdo" imaginar uma saída do atleta neste momento, principalmente após a recente renovação com o São Paulo e a importância que ele ganhou dentro da equipe. Veja os comentários:

continua após a publicidade

➡️Roger Machado vira assunto após vitória do São Paulo: 'Joga bola'

Veja os comentários:

O próprio Marcos Antônio comemorou a extensão do vínculo com o clube paulista e destacou o ambiente no elenco. Segundo o jogador, a permanência representa um passo importante em sua trajetória, reforçando o compromisso de seguir trabalhando para ajudar o time ao longo da temporada.

- Estou muito feliz de continuar aqui no clube, muito feliz por todos me ajudarem aqui. É uma renovação importante para mim e o mais importante é o grupo, é o clube. Então vou seguir fazendo o meu melhor, trabalhando bastante para ajudar o clube - disse Marcos Antônio.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

Sob forte chuva, São Paulo e Chapecoense fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades e ritmo mais lento. A partida só ganhou emoção depois dos 30 minutos. Antes disso, Luciano cobrou uma falta para fora e, em outro lance, Calleri fez boa jogada individual e rolou para o meio da área, mas a defesa conseguiu afastar antes da finalização.

Aos 36 minutos, Lucas Ramon arriscou um bom chute de fora da área e obrigou o goleiro Léo Vieira a espalmar para escanteio. Pouco depois, Luciano voltou a levar perigo ao receber cruzamento de Calleri e finalizar para nova defesa do arqueiro da equipe catarinense. Naquele momento, o São Paulo pressionava em busca de abrir o placar, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em gol.

➡️Na estreia de Roger Machado, São Paulo vence a Chapecoense e assume a liderança do Brasileirão

Nos minutos finais da etapa inicial, foi a vez da Chapecoense assustar. Everton aproveitou uma sobra após bola invertida para o lado direito e finalizou com perigo, levando trabalho ao goleiro Rafael. Apesar das tentativas dos dois lados, as equipes foram para o intervalo sem balançar as redes.

Já na etapa final, o Tricolor conseguiu transformar a pressão em vantagem. Depois de receber uma cavadinha precisa de Marcos Antônio, Luciano subiu de cabeça para marcar.

🤑Aposte no São Paulo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável