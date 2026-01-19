Edílson monta pódio no BBB e aponta quem não vai ganhar o programa
Ex-Corinthians está no reality show da Globo
O ex-jogador Edílson Capetinha participou da dinâmica "jogo da discórdia", no Big Brother Brasil 26, e montou o próprio pódio e apontou a participante que não irá ganhar o programa. A exposição da opinião do atacante gerou incomodo e conflito dentro da casa.
No pódio, o ex-Corinthians escolheu o ator Babu e o influenciador Juliano Floss, como as pessoas que vão chegar na final com ele. Por outro lado, Edílson escolheu a atriz Sol Vega como a participante que não irá ganhar o programa.
A escolha negativa gerou conflito. Sol não gostou da postura do ex-jogador e os dois discutiram durante a dinâmica do programa. Vale destacar, que Edílson já havia votado na atriz durante a dinâmica do paredão, no último domingo (18).
Edílson no BBB
O ex-jogador entrou no confinamento do programa no último dia 12 de janeiro. Desde então, o pentacampeão conviveu com outros 23 participantes e tem Babu e Juliano Floss como seus principais aliados.
Carisma
Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.
Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Atualmente no BBB, Edílson Capetinha também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.
