Edílson monta pódio no BBB e aponta quem não vai ganhar o programa

O ex-jogador Edílson Capetinha participou da dinâmica "jogo da discórdia", no Big Brother Brasil 26, e montou o próprio pódio e apontou a participante que não irá ganhar o programa. A exposição da opinião do atacante gerou incomodo e conflito dentro da casa.

continua após a publicidade

➡️ Saiba em quem Edílson votou no paredão do BBB; ex-atacante recebeu um voto

No pódio, o ex-Corinthians escolheu o ator Babu e o influenciador Juliano Floss, como as pessoas que vão chegar na final com ele. Por outro lado, Edílson escolheu a atriz Sol Vega como a participante que não irá ganhar o programa.

A escolha negativa gerou conflito. Sol não gostou da postura do ex-jogador e os dois discutiram durante a dinâmica do programa. Vale destacar, que Edílson já havia votado na atriz durante a dinâmica do paredão, no último domingo (18).

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Edílson no BBB

O ex-jogador entrou no confinamento do programa no último dia 12 de janeiro. Desde então, o pentacampeão conviveu com outros 23 participantes e tem Babu e Juliano Floss como seus principais aliados.

🤑 Aposte na vitória do seu time do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Edílson Capetinha é participante do BBB 26 (Foto: Reprodução)

Carisma

Após deixar os gramados em 2016, Edílson trabalhou como comentarista esportivo na Band, nos programas "Donos da Bola" e "Jogo Aberto", permanecendo na emissora até 2021. Sua experiência na televisão inclui também a participação no quadro "Dança dos Famosos" da TV Globo em 2013. Atualmente, ele administra a ED Dez Eventos Promoções e Produções Artísticas.

Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras. Atualmente no BBB, Edílson Capetinha também se envolve constantemente em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão.