Éder Militão presenteia esposa com carro de luxo personalizado; veja

O jogador Éder Militão, do Real Madrid, presenteou a esposa Tainá Castro com um carro de luxo personalizado. A influenciadora compartilhou o presente com os seguidores nas redes sociais. O automóvel é da empresa Brabus, famosa pela customização de carros com base em modelos da Mercedes-Benz.

Tainá agradeceu o "mimo" do atleta do Real Madrid: "Obrigado, meu amor. Qualquer outra pessoa jamais seria você". O Brabus 800 4x4 Superblack, modelo escolhido por Militão para presentear a amada, é uma personalização do Mercedes-AMG G63 e custa cerca de US$ 714 mil, cerca de R$ 4,3 milhões, na cotação atual.

Éder Militão presenteou esposa Tainá Castro com carro de luxo personalizado (Foto: Reprodução/Instagram)

O carro

Dentre as modificações do automóvel, em comparação ao modelo original da Mercedes, destaca-se o motor V8 biturbo de 4.0 litros atualizado para 800 cavalos. Além disso, o design externo apresenta componentes de fibra de carbono.

O veículo é famoso entre artistas e jogadores de futebol. Além de Militão, a cantora Ludmilla e o jogador Cristiano Ronaldo são outros exemplos de famosos que adquiriram um carro personalizado da empresa Brabus.