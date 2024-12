Vini ou Rodri? IA aponta favorito para vencer o The Best

Com Vini Jr e Rodri na disputa entre os favoritos, a Fifa anunciará, nesta terça-feira (17), o vencedor do prêmio The Best, concedido ao melhor jogador do mundo em 2024. Por conta disso, o Lance! perguntou à Meta AI, nova inteligência artificial do WhatsApp, quem é o favorito para levar o troféu da entidade máxima do futebol. Confira:

Palpites da IA

"A escolha do melhor jogador do mundo pela FIFA é sempre uma disputa acirrada! Considerando os indicados ao prêmio "The Best" de 2024, podemos analisar alguns fatores que podem influenciar a decisão final:

Favoritos

Rodri (Manchester City): Após levar a Bola de Ouro, Rodri tem boas chances de repetir o feito.

Vini Jr. (Real Madrid): Excelente desempenho no Real Madrid e na seleção brasileira.

Lionel Messi (Inter Miami): Um dos maiores jogadores da história, sempre é um candidato forte.

Outros concorrentes forte

Erling Haaland (Manchester City): Artilheiro e um dos principais jogadores do Manchester City.

Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid): Um dos principais nomes do futebol mundial.

Favorito

O favorito para o prêmio é Vini Jr. Ele teve uma temporada excepcional com o Real Madrid, mostrando habilidade, velocidade e capacidade de marcar gols importantes. Sua ascensão rápida e consistência em alto nível podem impressionar os eleitores. Além disso, sua participação decisiva em partidas importantes pode ser um fator determinante."

O evento acontecerá na véspera da final da Copa Intercontinental de 2024, a ser disputada entre Pachuca e Real Madrid na quarta (18). A cerimônia de entrega das premiações também será em Doha, no Catar, mais precisamente na Aspire Academy, e contará com a presença de diversos embaixadores e mandatários do esporte.

Diferentemente da Bola de Ouro, o público teve direito ao voto no The Best, se somando a jogadores, treinadores e capitães escolhidos pela entidade máxima do futebol mundial. A restrição da escolha a jornalistas de todo o mundo foi o motivo mais apontado para explicar a derrota de Vinícius para Rodri em outubro, em decisão que chocou o mundo do futebol.