O Real Madrid divulgou nesta segunda-feira (16) os relacionados para a disputa da Copa Intercontinental, com a presença de Kylian Mbappé. O francês sofreu lesão muscular na perna esquerda contra a Atalanta, na última terça-feira (10), e ficou fora do empate em 3 a 3 com o Rayo Vallecano no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.

Apesar da contusão, há expectativa de que o atacante esteja à disposição de Carlo Ancelotti para a decisão do Mundial. Por conta do regulamento, os Merengues - campeões da Champions League - estreiam no torneio da Fifa já na final. O adversário será o Pachuca, do México, que já eliminou Botafogo e Al Ahly, do Egito.

Kylian Mbappé tem treinado com o elenco do Real Madrid ao longo da semana. Com isso, a previsão inicial de que ele seria desfalque na final da competição pode não se confirmar. A lesão muscular na perna esquerda do francês é considerada leve, mas, segundo a imprensa espanhola, o prazo inicial para o retorno do jogador era de 10 dias, e a participação no Intercontinental altamente improvável. Com a evolução apontada nos treinos, é possível que o atacante entre em campo.

Relacionados do Real Madrid para o Intercontinental

Apesar da presença de Mbappé, o Real tem ausências importantes na lista de relacionados para a decisão. David Alaba, em estágio final de recuperação de lesão, não está na lista. Além dele, Felarnd Mendy, com contusão muscular, Dani Carvajal e Éder Militão, que estão fora da temporada, também não foram convocados para a partida. Confira a lista completa abaixo.

Com Kylian Mbappé, a lista de relacionados do Real Madrid para a Copa Intercontinental (Foto: Divulgação / Real Madrid)

O Real Madrid enfrenta o Pachuca na próxima quarta-feira (18), às 14h (de Brasília), no Lusail Stadium, em Doha, no Catar. O time merengue viaja nesta segunda-feira para o duelo válido pela final da Copa Intercontinental.

