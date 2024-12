A Arábia Saudita foi anunciada como país-sede da Copa do Mundo de 2034, em cerimônia realizada na quarta-feira (11), após reunião do Conselho da Fifa, e Cristiano Ronaldo se declarou animado para a competição. Em novo vídeo divulgado da competição, o astro português aparece fazendo sua icônica comemoração de gol.

Arábia Saudita como país-sede da Copa do Mundo de 2034

O Congresso da Fifa designou o país como adequado para a competição. 211 membros deram aval para a realização, exceto a Federação Norueguesa, que manifestou ser contrária, mas receberá resposta oficial do presidente Gianni Infantino "em momento oportuno".

O planejamento é que os jogos sejam realizados em 15 estádios, espalhados por cinco cidades: Riade, Jidá, Khobar, Abha e NEOM (sigla para Novo Futuro, centro econômico-tecnológico que está sendo construído no noroeste do país). 11 dos 15, inclusive, serão construídos ao longo dos próximos dez anos.

O país tem colocado em prática um planejamento há alguns anos pelo posto de país-sede. O crescimento dentro do futebol aconteceu principalmente em 2022, quando Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United e acertou com o Al-Nassr. A porta aberta pelo português foi atravessada por outros craques de nível mundial, como Neymar, Benzema e Kanté.

As datas ainda não foram divulgadas pela Fifa. O formato, porém, já será igual ao de 2026 e 2030, com 48 seleções divididas em 12 grupos com quatro cada, somando ao todo, 104 partidas. O local da final também ainda não está definido.