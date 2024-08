Douglas Luiz, convocado em maio, fica fora de nova convocação de Dorival (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior anunciou, nesta sexta-feira (23), os convocados para as duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai, respectivamente. Após a definição dos 23 nomes, os torcedores sentiram falta de um impactante volante que está na Europa, o Douglas Luiz, atualmente no Juventus.

O volante Douglas Luiz foi convocado por Dorival em maio deste ano, para Copa América e os amistosos preparatórios contra México e Estados Unidos. Nas oportunidades, o jogador não marcou nenhum gol. Já na Europa, o ano é bom para o brasileiro. No Aston Villa, clube em que estava até junho, Douglas finalizou a temporada 2023/24 com 53 jogos, além de 10 gols e 10 assistências. Pelo clube atual, o Juventus, ele só atuou em uma partida, sem gols.

Convocação de Dorival aconteceu nesta sexta-feira (23) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Essa é a terceira lista de convocação de Dorival. Com a apresentação do elenco marcada para o dia 2 de setembro, as partidas da Seleção Brasileira acontecerão nos dias 6 e 10 do mesmo mês, contra Equador, em Curitiba, e Paraguai, em Assunção, respectivamente.