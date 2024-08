Novo reforço do Vasco, Jean Meneses chega no Rio

Jean Meneses será novo reforço do Vasco da Gama (Foto: Reprodução/Toluca-MEX)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 09:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante de 31 anos, Jean Meneses, desembarcou na madrugada deste sexta-feira (23) no aeroporto Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, para fechar com o Vasco. Vindo do México, o chileno chega para realizar os exames médicos e assinar o contrato, que tem validade de dois anos.

Jean Meneses foi recebido pelo BTB Sports, que entrevistou o atacante sobre sua expectativas de jogar no Vasco da Gama, além do seu estilo de jogo com a bola. O jogador afirmou estar "muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco".

- Minha característica principal é ir para cima, seguir sempre em frente, ajudar meus companheiros. Esperar ver o que a equipe precisa, o que o técnico precisa, que eu jogue pela esquerda, pela direita. Normalmente prefiro jogar pela esquerda, cortar para o centro e chutar para o gol, ou dar um passe para o gol de um companheiro - completou o atacante.

Jean Meneses (camisa vermelha) está no Rio para fechar com Vasco (Foto: MARCELO HERNANDEZ/POOL/AFP)

Transferido do Toluca, do México, o jogador é o quinto novo reforço do Vasco para a temporada de 2024, e vem para reforçar a ponta esquerda, ao compor uma posição que virou prioridade para o técnico Rafael Paiva.

Em questão de números, o chileno atuou no clube mexicano por três temporadas, com 15 gols e 17 assistências em 89 jogos. Com a camisa da seleção, Jean Meneses foi convocado em 2019, para jogar as Eliminatórias da Copa do Mundo e a Copa América. Assim, soma três gols e duas assistências em 23 partidas.

Além do chileno, o Vasco vai poder contar com outros reforços para a temporada. Os jogadores Coutinho, Alex Teixeira, Souza e Emerson Rodríguez já foram anunciados e já estão em ação pelo clube Cruz-Maltino.