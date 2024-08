Torcedores do Flamengo ficam na bronca com Dorival Júnior por convocação de Pedro e Gerson: ‘Deixa meu elenco em paz’

(Foto: Ricardo Nogueira/Foto FC)







Copiar Link

Publicada em 23/08/2024 - 12:11 • Rio de Janeiro

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira (23), os convocados para as duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai, respectivamente. Dentre os selecionados pelo treinador, um dos que mais chamaram atenção dos torcedores foram Gerson e Pedro, do Flamengo.

Confira as reações dos torcedores no Flamengo na web:

O Brasil enfrentará o Equador, no dia 6, no Couto Pereira, em Curitiba. Em seguida, no dia 10, a Seleção jogará contra o Paraguai, em Assunção. A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, na capital paranaense.