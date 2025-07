Confronto entre Cruzeiro e Juventude é relativamente recente

O confronto entre Cruzeiro e Juventude, neste domingo (20), às 16h, no Mineirão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, será apenas o 28º entre os dois clubes. O histórico entre as equipes é relativamente recente, apesar de o time gaúcho ter sido fundado em 1913, oito anos antes do clube celeste.

A primeira partida entre Cruzeiro e Juventude ocorreu em 1995, quando o time de Caxias do Sul voltou a disputar o Campeonato Brasileiro depois de 16 anos – as participações anteriores foram em 1977, 1978 e 1979. O jogo foi disputado no Estádio Independência, pela primeira rodada do Brasileiro, em 20 de agosto, e terminou em 0 a 0.

Nos 12 anos seguintes, Cruzeiro e Juventude continuaram se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro. Também houve jogos pela Copa Sul-Minas em 2000 e 2002 e pela Copa Sul-Americana em 2005.

Nesse período, um jogo marcante entre os dois times ocorreu em 2003. Pelo returno da primeira edição por pontos corridos do Brasileiro, o Juventude derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, em 19 de outubro, interrompendo uma sequência de oito vitórias da equipe de Vanderlei Luxemburgo no campeonato. Foi apenas um susto na campanha do título celeste.

Em 2008, com o rebaixamento do Juventude para a Série B, as duas equipes deixaram de se encontrar. Um novo duelo ocorreu somente em 2020, quando o Cruzeiro disputou pela primeira vez a Série B do Brasileiro. Houve empate por 0 a 0 no Mineirão e vitória do Papo por 1 a 0 em Caxias do Sul, jogo disputado no ano seguinte por causa do atraso no calendário causado pela pandemia de Covid-19.

Vantagem no confronto com o Juventude é amplamente favorável ao Cruzeiro

Nos 27 confrontos até hoje, houve 14 vitórias do Cruzeiro, sete do Juventude e seis empates. Foram 36 gols marcados pela Raposa e 18 pelo time gaúcho. No ano passado, a equipe celeste venceu os dois jogos: 2 a 0 no Mineirão, em 24 de julho, e 1 a 0 em Caxias do Sul, em 8 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão.