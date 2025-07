Ex-Real Madrid dispara falas machistas na web: ‘Mulheres, vocês estão fracassando’

O atacante mexicano Javier Hernández, conhecido como Chicharito, ex-jogador do Real Madrid, viralizou nas redes sociais nos últimos dias após a publicação de um vídeo proferindo falas machistas. No post, realizado na sexta-feira (18), ele acusou as mulheres de "erradicarem a masculinidade".

continua após a publicidade

— Mulheres, vocês estão fracassando. Vocês estão erradicando a masculinidade. Encarnem a sua energia feminina: cuidando, nutrindo, recebendo, multiplicando, limpando. Mantendo o lugar que é o mais apreciado por nós homens — disse o atacante, em um trecho do vídeo publicado no Instagram.

Chicharito, atualmente, defende o Chivas Guadalajara, do seu país (Foto: reprodução/Instagram)

Em outro momento da edição, Chicharito afirmou que os homens têm falhado e que é responsabilidade deles prover as mulheres. O mexicano finaliza dizendo que é preciso "aprender a honrar a masculinidade".

continua após a publicidade

— Homens, estamos falhando na falta de compromisso, colocando nossas parceiras em último lugar, não cumprindo nossa palavra e não priorizando hábitos para nos tornarmos admiráveis. Entendo que temos medo de falar e expressar verdadeiramente o que sentimos porque estão tentando erradicar a masculinidade (...) Muitos de nós estamos aqui querendo amar, cuidar, respeitá-las e prove-las. Mas vocês, mulheres, devem aprender a honrar a masculinidade — completou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Atualmente, aos 37 anos, Chicharito defende o Chivas Guadalajara, do seu país. Ele, no entanto, está se recuperando de uma lesão e não joga desde abril.

continua após a publicidade