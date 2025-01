Dudu xinga Leila Pereira e web vai à loucura: ‘Chutou o balde’

O atacante Dudu respondeu o posicionamento de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre a sua saída do clube. A mandatária do Alviverde disparou durante o evento de anúncio da casa de aposta SportingBet como nova patrocinadora master, nesta segunda-feira (13), no Allianz Parque, que o jogador saiu pela porta dos fundos do clube. O atleta não poupou palavras para retrucar a fala nas redes sociais.

Através de uma postagem nos stories do Intagram, Dudu atacou diretamente Leila Pereira ao xingá-la publicamente. O atacante deixou o Palmeiras ao fim do ano passado para se juntar ao Cruzeiro nesta temporada. A saída não foi protagonizada por uma grande despedida, mesmo o jogador sendo um dos maiores ídolos recentes do Alviverde.

- O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo! Minha história foi gigante e sincera diferente da sua, sra Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c* - publicou o jogador.

Postagem polêmica de Dudu nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Web vai à loucura

O que disse Leila Pereira?

"O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. No meio do ano quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões. Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum, é extremamente disciplinado, cumpre seus deveres e se ele não quiser ir, não tem problema".