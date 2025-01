O Palmeiras segue forte na preparação para a disputa do Campeonato Paulista, que inicia nesta quarta-feira (15), contra a Portuguesa. Na manhã desta segunda-feira (13), na Academia de Futebol, o time realizou mais um treinamento em busca de manter um bom retrospecto na competição: o Verdão não perde um jogo de estreia no torneio há 29 anos.

O elenco foi dividido em três grupos e realizou trabalhos simultâneos de dinâmicas táticas coletivas e, ao lado, atividades específicas do setor ofensivo. O lateral-esquerdo Piquerez, que segue cronograma individualizado na pré-temporada, realizou trabalhos à parte do grupo no gramado.

Atual tricampeão estadual, o clube busca nesta temporada um tetracampeonato inédito na era profissional do futebol paulista e inédito entre os clubes em atividade – em toda a história, o único a conquistar o Paulistão quatro vezes consecutivas foi o extinto Paulistano, entre 1916 e 1919, tendo a sequência interrompida justamente pelo Palestra Italia, campeão pela primeira vez em 1920 diante do próprio Paulistano.

O duelo contra a Lusa será no Allianz Parque, às 21h45, nesta quarta-feira (15).

