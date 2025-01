Neste sábado (4), o meio-campista Gabriel Menino se despediu oficialmente do Palmeiras. O atleta formado na base do Alviverde recebeu homenagens da Presidente Leila Pereira, que entregou uma placa ao jogador.

A homenagem do Palmeiras ao Gabriel Menino - novo jogador do Atlético-MG - repercutiu muito nas redes sociais. Alguns torcedores reviveram a forma com que o ídolo do Palmeiras, Dudu, saiu do clube. Veja abaixo alguns comentários feitos no X:

Números de Menino

O meia chegou ao Palmeiras em 2017, aos 16 anos, depois de se destacar no Guarani. No elenco profissional desde 2020, tem números importantes pelo clube e conquistou dez títulos. No total, disputou 245 partidas, dividindo com Evair a 62ª posição na lista dos atletas que mais entraram em campo pelo clube, e marcou 18 gols.

Gabriel Menino em ação pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

