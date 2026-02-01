Dublador revela polêmica com a arbitragem em São Paulo x Santos

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 0, no último sábado (31), dentro do Morumbis, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. Durante o confronto, jogadores de ambos os clubes acusaram o árbitro João Vitor Gobi de ter xingado o lateral-esquerdo Vini Lira, do Peixe.

O caso aconteceu quando o camisa 3 do Santos demorou a cobrar um lateral. A reação dos jogadores em campo foi imediata ao perceberem o possível xingamento. Gabigol, do Santos, e Arboleda, do São Paulo, foram os mais enérgicos ao entrarem em conflito com o árbitro.

Nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado revelou o que foi dito entre os jogadores e a arbitragem. O conflito se estendeu por alguns minutos, antes da partida retornar.

— Pô, ele mandou eu tomar no c* — relatou Vini Lira.

— Não joga não. Que por*** é essa? Você mandou o cara tomar no c* — questionou Arboleda ao árbitro.

— Não manda ele tomar no c*, não. Tu mandou — disse gabigol.

— Cadê o respeito? Você não pode fazer isso com o jogador — perguntou Arboleda.

— Eu mandei jogar. Não falei desse — justificou João Vitor Gobi.

Como foi São Paulo x Santos?

Texto por: Rafaela Cardoso

O primeiro tempo do clássico paulista foi repleto de momentos de nervosismo dos dois lados. Prova disso foi a chuva de cartões amarelos. Do lado dos mandantes, Enzo Díaz e Sabino foram advertidos, enquanto do lado santista, Gabriel Menino, Miguelito e Rony também receberam punição. O primeiro, aliás, acabou expulso antes dos 40 minutos de jogo.

Apesar das reclamações de ambos os lados, o São Paulo era melhor e fazia uma partida consistente, ainda que não tenha conseguido ir para o intervalo com a vantagem convertida em bola na rede. Aos 26 e 29, Tapia e Bobadilla assustaram Gabriel Brazão, mas não foram efetivos na finalização. Após o apito final, jogadores dos dois times reclamaram fortemente da forma como o árbitro João Vitor Gobi conduzia a partida.

O Tricolor voltou para a segunda etapa, disposto a conquistar os três pontos e sair da incômoda posição na tabela de classificação, próxima à zona de rebaixamento. E chegou rápido ao gol. Aos 5 minutos, Lucas, que tinha entrado no intervalo, fez boa jogada pela esquerda e encontrou Luciano, que parou em ótima defesa de Brazão. O goleiro santista ainda faz outra defesa em chute de Wendell, na sequência. Na sobra, Tapia chutou, a bola desviou no meio do caminho e entrou.

Aos 11, Luciano ampliou. O atacante recebeu passe de Marcos Antônio e finalizou forte de perna esquerda para fazer o segundo do Tricolor. Inicialmente, a arbitragem tinha assinalado impedimento, mas checou e viu que Vinicius Lira dava condição para o camisa 10 marcar.

O Santos tentou acordar após sofrer dois gols, mas como um a menos não conseguia muitos espaços. Apesar disso, buscou diminuir o marcador com Barreal e Rony, mas o goleiro Rafael fechava a meta. Do lado tricolor, Danielzinho e Tapia quase fizeram mais um, mas o resultado já estava garantido: 2 a 0.

