Vojvoda assume responsabilidade por derrota do Santos e projeta arrancada no Paulistão

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, assumiu a responsabilidade pela derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no clássico disputado no último sábado (31), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador demonstrou incômodo com o resultado, que mantém o Peixe fora da zona de classificação para a próxima fase do estadual.

— Não fizemos uma boa partida. Não estamos tendo o começo de ano que pretendíamos. Eu sou o responsável, junto com os jogadores e a diretoria. Estamos todos juntos. Não é um clube dividido. Somos pessoas honestas e posso olhar nos olhos de cada um. O ano ainda está começando, mas não estamos bem. Nos momentos difíceis como este, vamos reagir e buscar a classificação. Vamos colocar tudo para classificar e melhorar esse rendimento, que não é bom. Já passamos por momentos difíceis e precisamos da ajuda de todos, com o clube unido - afirmou o argentino.

Vojvoda na chegada ao Morumbis antes do clássico contra o São Paulo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O treinador santista também comentou os fatores da partida que impediram o time de reagir no clássico. Nesta temporada, o Peixe ainda não venceu nenhum dos três clássicos disputados.

— Eles foram melhores do que a gente desde o primeiro minuto. Hoje foi assim. Contra a Chapecoense não conseguimos jogar, assim como diante do Bragantino. Neste jogo, nos superaram. Não fizemos uma boa partida, e os responsáveis somos eu, Vojvoda, e os jogadores. Trabalho todos os dias com o Alexandre e com o elenco. Fomos superados desde o início e, depois, a expulsão e a arbitragem, da qual não gostei, mas que não pode servir como desculpa, mas também foram fatores que interferiram no jogo - explicou.

O Santos soma apenas uma vitória em sete partidas na temporada. O único triunfo ocorreu na estreia do Campeonato Paulista, quando venceu o Novorizontino por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro. Na sequência, o Peixe foi derrotado pelo Palmeiras, empatou com Guarani, Corinthians e Red Bull Bragantino, além de ter perdido para a Chapecoense na estreia do Campeonato Brasileiro e para o São Paulo no clássico pelo Estadual.

Apesar do início irregular, o treinador acredita na recuperação da equipe, especialmente na fase de mata-mata. Atualmente, o Alvinegro Praiano ocupa a 12ª colocação, com seis pontos, fora da zona de classificação.

— Muito capaz de dar a volta por cima. Tenho bons jogadores, que compreendem a realidade do clube. Sou um treinador que não exige grandes figuras, mas confia que aqueles que estão comigo vão evoluir, como aconteceu no ano passado. Os jogadores são de minha responsabilidade, estou capacitado para isso e vou trabalhar para extrair o melhor rendimento do grupo no dia a dia. Sou um treinador de processos e vou alcançar o desempenho que considero que o time pode ter - afirmou.

Antes do fim da primeira fase, o Peixe tem pela frente o Noroeste, fora de casa, e o Velo Clube, na Vila Belmiro.