Filipe Luís enaltece laterais do Flamengo em vitória contra o Botafogo

O Flamengo teve uma grande atuação na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo na noite desta quarta-feira (12). Os laterais do time carioca, aliás, foram alguns dos destaques em campo. Após a partida, o técnico Filipe Luís enalteceu Wesley e Varela.

- Que jogador. Joga muito, o Wesley se tornou isso. Hoje ele marcou durante muito tempo o titular da seleção brasileira que é o Igor Jesus, como se fosse nada - disse o treinador.

Filipe Luís durante partida do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Falar do Varela é muito fácil pra mim. Eu adoro ele. Fazer um jogo desses depois de uma semana sem treinar, ele coloca o escudo acima de tudo. Tipo de jogador que o treinador ama ter e que jogo ele fez, nota 10 - comentou Filipe Luís sobre Varela.

Elogios também para Danilo

Danilo, que por grande parte da sua carreira atuou na lateral direita, foi utilizado como zagueiro na partida contra o Botafogo. O jogador também recebeu elogios do treinador após a vitória.

- Danilo é o tipo de jogador que tem que vir para o Brasil para ser valorizado. Jogou nos maiores times do mundo, e questionado. Aí vem para o Brasil e sobra de uma maneira. É um espetáculo esse tipo de jogador vir para o Flamengo - garantiu Filipe.

Como foi o clássico

Assim como nas arquibancadas do Maracanã, o primeiro tempo começou com superioridade notável do Rubro-negro. Em poucos minutos, o Flamengo já havia chegado pelo menos três vezes com perigo ao gol de John. O goleiro alvinegro, por outro lado, foi importante para manter o placar zerado durante a pressão rubro-negra. O Botafogo demorou para se encontrar na partida, e até simples trocas de passe se tornaram um problema durante os minutos iniciais. Aos nove minutos, Juninho sentiu a coxa esquerda e precisou ser substituído por Bruno Henrique. Apesar de boas arrancadas da equipe de Filipe Luís, com Wesley sendo bem acionado, a partida se concentrou no meio de campo e sem muitas emoções, com o Glorioso finalizando apenas uma vez ao gol, com Alex Telles.

O segundo tempo começou mais animado, e a superioridade do Flamengo durante a partida se fez valer no placar. Após cobrança de falta de Arrascaeta, Danilo apareceu livre na segunda trave, cabeceou para o meio da área e Léo Ortiz estufou as redes. Com a vantagem, o Rubro-Negro apenas administrou a partida e manteve a posse de bola. Já o Botafogo, que pouco fez durante os 90 minutos, sentiu o gol e mal esboçou uma reação para reverter o placar. Carlos Leiria mudou grande parte do time nas substituições, colocando sangue novo em campo, mas as modificações não surtiram efeito. Alex Telles foi o destaque por parte do Alvinegro. Os minutos finais foram de dar sono. Jogo concentrado no meio de campo, com passes lentos e pouca movimentação, mas o Flamengo se manteve mais perto de marcar o segundo do que o Botafogo de conseguir o empate.

