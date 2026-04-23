Sormani avalia atuação de Neymar em Santos x Coritiba: 'Essa é a realidade'

O empate sem gols entre Santos e Coritiba, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, gerou fortes críticas do jornalista Fábio Sormani — especialmente em relação ao desempenho de Neymar.

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Em análise publicada em seu canal, Sormani não poupou palavras ao comentar a atuação do camisa 10 e o momento do clube.

— O Santos hoje é um time patético. É um time safado e sem vergonha — disparou o jornalista, refletindo o clima de revolta após mais um tropeço em casa.

Sobre Neymar, o comentarista foi direto ao questionar a decisão de o jogador atuar na partida:

— Eu acho que um jogo desse o Neymar não devia ter jogado. Mas ele está muito mais preocupado com a Seleção Brasileira do que com o Santos — afirmou.

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Neymar durante partida entre Santos e Coritiba válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

Sormani também avaliou o desempenho do atacante dentro de campo, destacando mais uma atuação abaixo do esperado.

— Mais um jogo ruim. Jogou mal contra o Fluminense e jogou mal de novo hoje. Dois jogos seguidos com atuação bem abaixo do que se espera dele. Nota três — pontuou.

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O jornalista ainda fez críticas ao estilo de jogo do atleta, comparando com versões anteriores da carreira:

— É o velho Neymar, não é o novo Neymar. Se fosse o novo, ele partia, driblava e fazia o gol. Hoje não é mais assim — disse.

Além de Neymar, Sormani direcionou críticas ao desempenho coletivo da equipe e ao planejamento do clube, ressaltando o baixo aproveitamento recente na Vila Belmiro.

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— Em 12 pontos possíveis dentro de casa, o Santos fez 5. Um aproveitamento de 41,6%. Ridículo. Abaixo de 50%. Ou seja, reprovado — analisou.

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Mesmo com o empate, o comentarista destacou que o resultado poderia ter sido ainda pior para o Peixe.

— O Santos escapou de ser derrotado. As melhores chances foram do Coritiba. Que vergonha — completou.

Por fim, Sormani reforçou o sentimento de frustração do torcedor e projetou dificuldades para a sequência da temporada.

— O plano do Santos é escapar da Série B. Essa é a realidade hoje — concluiu.

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