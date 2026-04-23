Sormani avalia atuação de Neymar em Santos x Coritiba: 'Essa é a realidade'
Jornalista destaca atuação ruim do camisa 10
- Matéria
- Mais Notícias
O empate sem gols entre Santos e Coritiba, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, gerou fortes críticas do jornalista Fábio Sormani — especialmente em relação ao desempenho de Neymar.
Cuca confirma ausência de Neymar no duelo entre Santos e Bahia
Santos
Estrangeiros repercutem lance de Neymar em Santos x Coritiba: ‘Não é’
Fora de Campo
Neymar para na trave em Santos x Coritiba e torcedores enlouquecem: ‘Pecado’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Em análise publicada em seu canal, Sormani não poupou palavras ao comentar a atuação do camisa 10 e o momento do clube.
— O Santos hoje é um time patético. É um time safado e sem vergonha — disparou o jornalista, refletindo o clima de revolta após mais um tropeço em casa.
Sobre Neymar, o comentarista foi direto ao questionar a decisão de o jogador atuar na partida:
— Eu acho que um jogo desse o Neymar não devia ter jogado. Mas ele está muito mais preocupado com a Seleção Brasileira do que com o Santos — afirmou.
Sormani também avaliou o desempenho do atacante dentro de campo, destacando mais uma atuação abaixo do esperado.
— Mais um jogo ruim. Jogou mal contra o Fluminense e jogou mal de novo hoje. Dois jogos seguidos com atuação bem abaixo do que se espera dele. Nota três — pontuou.
➡️ Neymar para na trave em Santos x Coritiba e torcedores enlouquecem: 'Pecado'
O jornalista ainda fez críticas ao estilo de jogo do atleta, comparando com versões anteriores da carreira:
— É o velho Neymar, não é o novo Neymar. Se fosse o novo, ele partia, driblava e fazia o gol. Hoje não é mais assim — disse.
Além de Neymar, Sormani direcionou críticas ao desempenho coletivo da equipe e ao planejamento do clube, ressaltando o baixo aproveitamento recente na Vila Belmiro.
— Em 12 pontos possíveis dentro de casa, o Santos fez 5. Um aproveitamento de 41,6%. Ridículo. Abaixo de 50%. Ou seja, reprovado — analisou.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Mesmo com o empate, o comentarista destacou que o resultado poderia ter sido ainda pior para o Peixe.
— O Santos escapou de ser derrotado. As melhores chances foram do Coritiba. Que vergonha — completou.
Por fim, Sormani reforçou o sentimento de frustração do torcedor e projetou dificuldades para a sequência da temporada.
— O plano do Santos é escapar da Série B. Essa é a realidade hoje — concluiu.
🤑 Aposte em jogos do Peixel! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias