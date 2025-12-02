Torcedores do Flamengo invadem perfil de ex-astro do Liverpool: 'Vem ser feliz'
Atacante vive momento de indefinição no atual clube
Vivendo um momento de indefinição sobre seu futuro no Al-Hilal, o atacante Darwin Núñez, ex-astro do Liverpool, se tornou o principal alvo dos torcedores do Flamengo para a próxima temporada. Após a conquista do tetracampeonato da Libertadores, os rubro-negros invadiram o perfil do uruguaio nas redes sociais e pediram a contratação do jogador.
Com mensagens de apoio, menções aos Flamengo e muitos corações em vermelho e preto, os rubro-negros comentaram em diversas fotos do atacante uruguaio. Recentemente, Darwin Núñez demonstrou certa insatisfação no Al-Hilal e vê com bons olhos um possível retorno ao futebol sul-americano.
Diante desse cenário, os internautas pediram ao ex-atacante do Liverpool para ser feliz atuando pelo Flamengo. Veja na publicação abaixo.
Contratado por R$ 53 milhões de euros (aproximadamente R$ 335,2 milhões), Darwin Núñez tem contrato com o Al-Hilal até o final de 2028. No entanto, a vontade do jogador pode pesar em um futuro retorno ao futebol sul-americano.
Carreira de Darwin Núñez, novo alvo da torcida do Flamengo
Texto por: João Brandão
Revelado pelo Peñarol em 2017, Darwin Núñez viveu um início de carreira meteórico e se destacou por onde passou. Após sair do Uruguai, o centroavante vestiu as camisas do Almería, Benfica e Liverpool até chegar no Al-Hilal, na última janela de transferências, e se somar ao projeto que será desenvolvido pelo técnico Simone Inzaghi.
Contratado pelo Almería em 2019, Darwín Núñez disputou 30 jogos da segunda divisão espanhola, em que marcou 16 gols e contribuiu com duas assistências. A fase do uruguaio em seu primeiro voo na Europa chamou a atenção de diversos clubes, e o atacante foi contratado pelo Benfica na temporada seguinte.
Em Portugal, Darwin Núñez conseguiu um impacto imediato, mas brilhou mesmo em seu segundo ano. Em duas temporadas no Benfica, o centroavante disputou 85 jogos, tendo marcado 48 gols e contribuído com 16 assistências, o que representa 64 participações em gols no período. As boas atuações chamaram a atenção de clubes da Premier League, e o Liverpool venceu a concorrência com Arsenal e Manchester United, e contratou o uruguaio por 100 milhões de euros (R$ 525 milhões, na época) para substituir Sadio Mané.
Com a Celeste Olímpica, Darwin Núñez foi convocado pela primeira vez em 2019, onde marcou um gol em sua estreia em amistoso contra o Peru. O atleta chegou a ser titular na Copa do Mundo de 2022 e é o 4º maior goleador das Eliminatórias para o Mundial de 2026 com cinco gols feitos.
