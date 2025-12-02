Tiago Leifert crava qual o maior clube do Brasil: 'Muito difícil'

Durante uma transmissão em seu canal pessoal no Youtube, o comentarista Tiago Leifert elegeu o Flamengo como o maior clube do Brasil. Segundo ele, depois do tetracampeonato da Libertadores e o possível eneacampeonato brasileiro, os rivais precisam fazer um esforço muito grande para não admitir que a equipe rubro-negra alcançou essa marca.

Na visão de Tiago Leifert, se pararmos para analisar o recorte da equipe nos últimos anos, vamos reparar o salto que o Flamengo deu em relação a outras equipes. O jornalista destacou ainda que havia uma discussão com o Corinthians, devido ao número de torcedores, no entanto, as conquistas recentes pesam a favor da equipe carioca. Veja na publicação abaixo.

- O Flamengo é hoje o maior clube do Brasil. Tinha uma discussão com o Corinthians, por conta do número de torcedores, mas acho que é só pegar esse recorte dos últimos anos e ver o salto que o Flamengo deu. São quatro Libertadores, podendo ter o nono brasileiro, agora na quarta-feira, mais cinco Copas do Brasil, com a torcida que tem, com o dinheiro que tem… É muito difícil você chegar para alguém na rua hoje e perguntar qual o maior time do Brasil e ela não responder Flamengo, tem que fazer um esforço enorme de reportagem, tem que dobrar o cérebro no meio para não dizer que o Flamengo é o maior do Brasil - disse o comentarista Tiago Leifert.

Nesta quarta-feira (3), o Flamengo recebe o Ceará em um duelo decisivo na luta pelo nono título do Campeonato Brasileiro. Com expectativa de 70 mil torcedores, a equipe rubro-negra precisa de uma vitória para confirmar a conquista.

Flamengo muito próximo do título do Brasileirão

Texto por: Pedro Werneck

A briga pelo título brasileiro pode ser encerrada nesta rodada. Flamengo e Palmeiras jogam no mesmo horário: às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (3). O Rubro-Negro recebe o Ceará no Maracanã, onde a taça já estará separada para um eventual troféu, enquanto o Verdão visita o Atlético-MG. A única combinação que mantém a disputa aberta é derrota dos cariocas e vitória dos paulistas. Por isso, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) coloca 97,2% de chances de título para os comandados de Filipe Luís.

