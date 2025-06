Discurso de Marlon Freitas contra o PSG viraliza e agita torcedores do Botafogo

Já conhecido por seus discursos motivacionais marcantes e emblemáticos, Marlon Freitas voltou a viralizar entre os torcedores do Botafogo na web. O capitão alvinegro dirigiu palavras emocionantes aos companheiros antes da vitória heroica contra PSG no Mundial de Clubes. O meio-campista recordou das vitórias icônicas contra Palmeiras e Atlético-MG na final da temporada de 2024, ressaltando às vezes que os jogadores do atual elenco escreveram sua história no clube.

— Podia ser qualquer outro time a enfrentar o PSG, mas foi o Botafogo. Não é por acaso, isso é para valorizar o que nós já fizemos aqui dentro, porque nos somos melhores, mas também, nos somos campeões também. Porque aqui tem qualidade também, saqui tem família também. Nada é por acaso, já falei isso, tudo tem um proposito — iniciou Marlon, que emendou na sequência:

— Talvez, lá gora esteja dando 1%, isso para nós é suficiente. Dia 30/11 de 2024, com 40segundos, era 1% (de chance). Faltando três rodadas (para acabar) no Brasileiro era 1%. E o que nós fizemos? Nós conseguimos, nós corremos, nós fomos atrás da história, a história não veio atrás de nós não, nós corremos atrás dela. E hoje, é histórico. Nós vamos fazer história aqui, acredita — disse o capitão do Botafogo.

Reações na web

Após a divulgação do discurso de Marlon Freitas nos bastidores divulgados peal Botafogo TV, os torcedores alvinegros ressaltaram as falas do capitão e muitos comentaram sobre a importância do papel de liderança do meio-campista.

A vitória histórica do Botafogo em cima do PSG na última de quinta-feira (20) colocou o alvinegro em vantagem na "grupo da morte" do Mundial de Clubes da Fifa e mais perto de uma vaga nas oitavas de final. Mas a conquista também ajudou a encher os cofres do time carioca durante a competição internacional. Isso porque os três pontos na partida vem acompanhados de uma premiação milionária paga pela Fifa.

A entidade máxima do futebol determinou um sistema de pagamento neste Mundial de Clubes que envolve cotas fixas e outras variáveis. Para o Botafogo e todos os outros clubes sul-americanos, a Fifa já garantiu o pagamento de US$ 15,2 milhões, cerca de R$ 83 milhões na cotação atual.