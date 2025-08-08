Torcedores do Cruzeiro enlouquecem com Cássio: ‘Intergaláctico’

O Cruzeiro derrotou o CRB por 2 a 0, nesta quinta-feira (7), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Villalba, no primeiro tempo, e Eduardo, já nos acréscimos. O goleiro Cássio teve participação importante ao defender um pênalti cobrado por Gegê, aos 40 minutos da etapa final. Na web, torcedores enlouqueceram com o goleiro.

Com a classificação, o Cruzeiro recebe R$ 4,74 milhões de premiação da CBF. O adversário da próxima fase será definido em sorteio na próxima terça-feira (12), no Rio de Janeiro. Desde 2019, a Raposa não chegava às quartas de final da Copa do Brasil, e agora segue na briga pela conquista do sétimo título da competição.

Veja os próximos jogos de Cruzeiro e CRB pelo Brasileirão

O Cruzeiro volta a campo domingo (10), para enfrentar o Santos, no Mineirão, às 18h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do turno. Já o CRB joga contra outro mineiro, o Athletic, de São João del Rei, na terça-feira (12), às 19h30, novamente no Rei Pelé, pela 21ª rodada da Série B do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

CRB 0 X 2 CRUZEIRO

COPA DO BRASIL - OITAVAS DE FINAL - JOGO DE VOLTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 7 de agosto de 2025, 21h

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

🥅 Gols: Villalba (42'/1°T) e Eduardo (51'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Fábio Alemão, Matheus Ribeiro, Higor Meritão, Mikael (CRB), Lucas Silva, Fabrício Bruno, Wanderson e Marquinhos (Cruzeiro)

⚽ ESCALAÇÕES

CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri (Segovia), Fábio Alemão e Léo Campos (Wéverton); Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho (Dadá Belmonte), Douglas Baggio (William Pottker) e Breno Herculano (Mikael).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Eduardo) e Matheus Pereira (Matheus Henrique); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Marquinhos).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Neuza Inês Back (SP)

4️⃣ Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🖥️ VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)