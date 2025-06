Allan projeta decisão do Botafogo contra o Atlético de Madrid: ‘Pés no chão’

Após a vitória histórica sobre o Paris Saint-Germain, o Botafogo virou a chave já de olho no duelo decisivo da próxima segunda-feira (23) com o Atlético de Madrid, no Rose Bowl, valendo a classificação às oitavas do Mundial de Clubes. Um dos destaques do triunfo contra os franceses, o volante Allan comentou sobre a qualidade do próximo adversário e projetou o confronto.

- Já deixamos para trás o jogo passado, o que tinha que comemorar já foi feito. Sabemos que o Atlético de Madrid é um clube mundialmente conhecido, tem jogadores incríveis e de qualidade, temos que nos preparar da melhor maneira possível, ter os pés no chão, para que possamos chegar dentro de campo e fazer um grande jogo novamente, uma grande apresentação, e se Deus quiser com uma vitória para classificar em primeiro no grupo - afirmou o volante, em entrevista ao canal "Botafogo TV".

Uma das grandes cenas da primeira edição do Mundial foi a reunião dos jogadores do Botafogo após a vitória sobre o PSG. Allan destacou o bom ambiente no elenco e como os torcedores devem encarar.

- É um misto de sensações incríveis, de poder estar dentro de campo e poder representar o torcedor botafoguense, mas também, olhando um pouquinho do lado de fora, depois que eu saí do jogo, ver a entrega dos meus companheiros. Sem dúvida, o torcedor botafoguense está muito orgulhoso dos jogadores - disse.

- Temos tido dias maravilhosos aqui, quando ganha é claro que o ambiente fica mais leve, mais alegre e ajuda a trabalhar. Que possamos continuar fazendo bem o nosso trabalho dentro de campo, para que possamos tornar os dias cada vez mais leves - completou.

Para avançar às oitavas de final do Mundial de Clubes, o Botafogo pode perder por até dois gols de diferença. Caso empate o duelo com o Atlético de Madrid, terminará na liderança do Grupo B e enfrentará o segundo colocado do Grupo A.