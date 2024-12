Diretor do Bola de Prata explica escolha de Porchat como host da cerimônia

A ESPN realiza, neste ano, a 55ª edição do concurso Bola de Prata, onde a emissora elege os melhores jogadores da temporada dos Campeonatos Brasileiros masculino e feminino. Em 2024, a cerimônia será realizada em São Paulo, no dia 9 de dezembro, e apresentada pelo humorista Fábio Porchat.

O consagrado comediante será o responsável por trazer um clima descontraído à premiação. A tendência é que ele consiga protagonizar momentos de entretenimento durante o evento. Em contato com o Lance!, o diretor do evento, Fernando Taliba, explicou a escolha pelo humorista e destacou que esta é apenas uma das surpresas para a edição.

- A presença do Fábio Porchat vai ser maravilhosa. Ele é um contador de histórias, tem um programa sobre isso e, também, é um apaixonado por futebol. Então, ele se encaixa perfeitamente. Para quem vai receber o prêmio, também será uma grande homenagem. Ele vai trazer ritmo, surpresas, quebrando aquele clima engessado das premiações tradicionais. Muitas surpresas vão acontecer no palco - disse.

Além disso, Fernando falou sobre a importância de inovar na abordagem da cerimônia. Ao analisar os anos anteriores, ele descartou a necessidade de ter uma conexão maior com o público jovem e apontou o entretenimento como parte chave para a fortificação deste elo.

- Uma das coisas que eu mais tento imprimir na premiação do Bola de Prata é que podemos ser sérios e divertidos ao mesmo tempo. Hoje em dia, o consumo de mídia, principalmente pelo público mais jovem, não é mais careta, é divertido. No fundo, fazemos o quê? Entretenimento. A ideia é fazer um grande show, uma grande festa, com respeito. Lembrando que a ESPN, o "E", é de entretenimento. Então, conseguimos fazer um show diverso, sendo sério e divertido ao mesmo tempo - concluiu.

Bola de Prata

Com o tema "Histórias do Futebol", a edição de 2024 promete celebrar momentos marcantes da paixão nacional. A cerimônia acontece em São Paulo, no dia 9 de dezembro, com transmissão ao vivo para todo o Brasil nos canais da ESPN e na plataforma de streaming Disney+.