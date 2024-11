Jornalista da ESPN quebra silêncio após fortes acusações de Alê Oliveira

Alê Oliveira foi demitido da ESPN em 2017 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 12/11/2024 - 08:09

Demitido da ESPN há sete anos, Alê Oliveira virou notícia novamente no mês passado ao falar sobre o jornalista Leonardo Bertozzi. Alê afirmou que o antigo companheiro de trabalho contribuiu para a sua demissão, em 2017. O comentarista dos canais Disney, por sua vez, negou qualquer tipo de envolvimento na história.

- Estou completamente vendido até hoje com tudo que foi dito, porque não tenho nenhuma participação na saída dele, zero. Ninguém nunca me perguntou nada, ninguém nunca falou nada. Tem uma história de abaixo-assinado, que se existiu, não contou com minha participação - disse Bertozzi, no podcast "Boppismo".

- Tentei falar com ele depois e ele não quis, então para mim isso acabou sendo um assunto encerrado. Não corro atrás de ninguém. Acho que as histórias quando elas terminam, tem que estar bem resolvidas. Mas o esforço tem que ser das duas partes - completou o jornalista da ESPN.

Alê Oliveira chegou à ESPN em 2000, como comentarista de futsal, até se tornar um dos principais nomes da emissora. Em 2017, ganhou notoriedade pelo jeito descontraído no "Bate-Bola", mas acabou demitido em agosto do mesmo ano. O profissional também teve passagem pelo extinto "Esporte Interativo".

Declarações de Alê Oliveira

Alê Oliveira citou Bertozzi durante conversa no Charla Podcast, em outubro. Dias depois, o comentarista citou o jornalista da ESPN novamente, no podcast "Mundo GV".

- O Bertozzi nunca gostou de mim. Depois que o Rômulo Mendonça entrou no meu lugar no "Bate-Bola" que eu me liguei. Quando eu fazia as brincadeiras, ele ficava sempre de mau-humor. O Rômulo abria a boca, ele começava a gargalhar. Depois aconteceram outras coisas que eu fiquei sabendo e aí eu pensei: "Esse cara me odeia muito" - disse Alê, no "Charla".

Alê Oliveira e Leo Bertozzi no extinto Bate-Bola (Foto: Reprodução)