A noite do último sábado (20) terminou com alegria, festa, e um título histórico para o Botafogo. Mas, antes de ser campeão da Libertadores, Luiz Henrique viveu momentos de tensão ao longo da temporada ao ser extorquido pela prima de sua ex-mulher. A informação foi primeiramente publicada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Raissa Cândida da Rocha foi presa e confessou o crime à polícia. Ela é prima de Ana Carolina Andrade, ex-mulher do jogador, e de quem ele se separou recentemente. Em conversas pelo WhatsApp, Raissa chegou a pedir R$20 mil sob ameaças de divulgar vídeos íntimos do atacante.

O crime começou às vésperas da partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, em julho, quando um homem fez as mesmas ameaças e chegou a pedir R$ 40 mil. Mas, na manhã da última quinta-feira (28), quand Luiz Henrique estava em concentração, já em Buenos Aires, para a decisão da Libertadores, voltou a receber mensagens de ameaças.

O camisa 7 comunicou à direção da SAF sobre as tentativas de extorsão, e a Polícia Civil foi comunicada novamente. Os agentes da DAS orientaram o Botafogo a tirar o celular do jogador, para que ele não continuasse respondendo às chantagens, e acelerou a investigação. Assim, ficou descoberto que o autor do crime era um amigo da família da ex-mulher do atacante.

Nesta sexta-feira (29), pela manhã, Raissa Cândida da Costa, de 26 anos, foi presa em flagrante em sua casa, em Duque de Caxias. Segudo o "Ge", as investigações seguem em sigilo para identificação e prisão dos demais suspeitos envolvidos na organização criminosa.

Luiz Henrique marcou o primeiro gol da vitória de 3 a 1 do Botafogo, contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, pela final da Libertadores, e foi eleito o 'Rei da América.' Procurada pela reportagem do Lance!, a assessoria do atleta diz que o jogador está focado no próximo desafio, pelo Brasileirão, e feliz com seu momento profissional e pessoal.

Luiz Henrique comemora gol na final da Libertadores. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

