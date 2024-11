ESPN bate 1 milhão de audiência com final da Sul-Americana e lidera canais pagos

A ESPN teve bom resultado com o jogo entre Cruzeiro e Racing-ARG, válido pela decisão da Sul-Americana. Apesar da derrota da equipe brasileira, a emissora chegou a uma audiência de 1 milhão de pessoas, o que garantiu a liderança entre os canais pagos.

Durante o jogo, a ESPN teve uma audiência 650% superior ao do segundo colocado na televisão paga. Com a ampla cobertura do evento, o canal da Disney ficou na frente durante todo o fim de semana, com vantagem de 13% sobre a emissora na segunda posição.

Em relação à decisão da Sul-Americana de 2023, disputada entre Fortaleza e LDU de Quito, a ESPN também reuniu bons números. Durante a partida, a audiência foi 27% maior em relação aos dados obtidos no último ano.

Agora, o canal se prepara para a final da Libertadores, entre Botafogo e Atlético Mineiro, que acontece no próximo sábado (30), no Monumental de Nuñez. A ESPN terá equipe direto de Buenos Aires e entradas ao vivo da cidade ao longo de toda a semana.