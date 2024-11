Comentarista deixa ESPN para acertar com a Globo

De casa nova! O ex-jogador e atualmente comentarista, Fernando Prass, deixará a ESPN após dois anos para ser o novo integrante dos canais Globo, segundo apuração do Lance!. Aos 46 anos, esta será a terceira oportunidade do ex-goleiro na nova profissão.

Pela ESPN, o Prass costumava ser figura frequente em programas como o ESPN FC e Sportscenter, além das transmissões de jogos. A contratação para o grupo Globo visa reforçar a equipe de comentaristas do SporTV, canal fechado e voltado para esportes da emissora.

Antes de Globo e ESPN, Prass teve sucesso nos gramados

Nascido no Rio Grande do Sul, Fernando Prass tem nacionalidade portuguesa, mas construiu a carreira no futebol brasileiro. Ele surgiu nas categorias de base do Grêmio, onde teve poucas oportunidades — o titular na época era o incontestável e ídolo do clube, Danrlei. O primeiro grande destaque foi no Coritiba, quando virou referência no clube, atuando em 211 partidas.

Fernando Prass durante transmissão de jogo da Libertdores pela ESPN (Foto: Divulgação)

Após a passagem pelo Coxa Branca, Fernando Prass foi vendido ao União Leiria, de Portugal e permaneceu lá por três anos. Com o fim da carreira na Europa, o ex-jogador aterrissou no Rio de Janeiro, para defender o Vasco da Gama. Pelo clube carioca, o ex-goleiro foi protagonista no título da Copa do Brasil de 2011, contra o próprio Coritiba.

Aos 33 anos, Prass foi vendido ao Palmeiras, onde viveu altos e baixos. No time paulista, chegou a ser rebaixado para Série B, mas conseguiu dar a volta por cima e empilhar troféus, sendo uma Copa do Brasil, em 2015, e dois Campeonatos Brasileiros, em 2016 e 2018. O ex-goleiro ainda passou pelo Ceará, antes de se aposentar em 2021.