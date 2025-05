Diego Ribas revela péssimo hábito enquanto jogava na Europa

Hoje aposentado e com 40 anos, Diego Ribas admitiu, em entrevista ao podcast 'Toca e Passa', do jornal 'O Globo', que influenciou negativamente ex-companheiros de elenco quando era colocado no banco de reservas durante sua carreira de jogador na Europa. Entretanto, fez questão de afirmar que, no Flamengo, se transformou como pessoa e cumpriu com excelência o papel de capitão do time.

— Eu era um cara muito impulsivo, egoísta e vaidoso. Então eu era o líder, mas dependia muito das circunstâncias. Se eu era o titular, se o treinador estava me dando atenção, se eu estava me sentindo bem, aí influenciava positivamente. Dizia para todos treinarem bem, que o clube era legal, que o treinador era bom, a cultura era boa. Agora, se me colocasse no banco de reserva, “ah, o treinador é ruim”, brigava com todo mundo, dizia que estava tudo errado... Influenciava as pessoas negativamente — revelou Diego Ribas.

— Chegou um momento lá na Alemanha que o treinador me colocou no banco de reserva e eu abandonei o time. Nós sairíamos do CT de ônibus para o estádio. Quando ele passou o time e vi que meu nome não estava, eu coloquei meu boné e fui embora de carro. No dia seguinte, via a decepção dos meus companheiros e das pessoas comigo. Foi muito forte... Naquele dia falei que precisava levar mais a sério, e começou esse processo que me trouxe a consciência. Tanto é que chego no Flamengo com 31 anos, e lá fui testado como líder em todos os aspectos. E eu consegui tomar as decisões certas no clube, mesmo como titular, reserva, criticado, humilhado, mesmo assim passei a ser respeitado como capitão — explicou o ex-jogador.

Carreira de Diego Ribas

Diego Ribas iniciou sua carreira no Santos e, em 2004, transferiu-se para o Porto. Entre 2006 e 2009, destacou-se no Werder Bremen, onde se tornou ídolo. Posteriormente, passou por Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe. Em 2016, retornou ao Brasil para jogar no Flamengo e foi campeão de quase tudo pelo rubro-negro carioca. O meia encerrou a carreira em dezembro de 2022. Atualmente, Diego atua como comentarista esportivo na TV Globo e apresenta palestras pelo Brasil.