Neto detona postura de Neymar e ironiza: ‘Está ficando calvo’

Neste domingo (18), durante o programa 'Apito Final', da Band, Neto não poupou críticas a Neymar e detonou a postura do jogador, que não marcou presença na Neo Química Arena para acompanhar o clássico entre Corinthians e Santos, porém, se fez presente na final da Kings League Brasil, que foi realizada no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Pra vocês que são neymarzete, cambada de puxa saco, gente medíocre. O cara não vai no jogo, no clássico, passa a tarde toda fazendo o cabelo, que eu acho até que ele está ficando mais calvo do que eu. Ele tá na Kings League, que o time dele joga, tal de Furia. Como que você vai convocar um jogador que pensa nessas coisas e não pensa em voltar a jogar futebol. É esse jogador que vai fazer vocês serem campeões do mundo? Se vocês pensam assim, legal, tudo certo, mas eu não penso assim.

O que Neymar fez?

No domingo, Neymar não esteve na Neo Química Arena na derrota do Santos para o Corinthians, mas foi ao Allianz Parque acompanhar a final da Kings League Brasil, entre FURIA e Dendele FC. Ainda assim, o atacante se fez presente ao lado do elenco santista ainda na parte da manhã do domingo. Neymar visitou os companheiros de clube no hotel onde o Peixe fazia sua concentração em São Paulo para o duelo contra o Corinthians pelo Brasileirão, que começou às 16h.

continua após a publicidade

Além de encontrar pessoalmente com os jogadores e passar parte da manhã na rotina de concentração da equipe, o atacante gravou um vídeo que foi exibido no vestiário da Neo Química Arena antes do clássico.

➡️ VÍDEO: veja a comemoração de Neymar pelo título na Kings League Brasil

Final da Kings League Brasil

A Furia, que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, se tornou a primeira equipe campeã da Kings League Brasil na história. Em uma final disputada no Allianz Parque neste domingo (18), o time conquistou a taça inédita na disputa de shoot outs após empate em 5 a 5 no tempo normal.

continua após a publicidade

Neymar acompanhou de perto o título do seu time. O jogador compareceu ao estádio do Palmeiras e torceu na beira do gramado. O camisa 10 do Santos se juntou à equipe em fevereiro deste ano, pouco depois de acertar seu retorno ao Peixe.