Jogador do Flamengo curte crítica a Leonardo Jardim nas redes sociais

O Flamengo anunciou Leonardo Jardim como novo treinador do clube após a demissão de Filipe Luís. Diante da troca, na última terça-feira (3), o zagueiro Danilo curtiu uma publicação nas redes sociais que critica o treinador português.

A manifestação pública aconteceu no perfil do influenciador "Fui Clear". O texto da publicação questiona a mudança de posicionamento de Leonardo Jardim, que deixou o Cruzeiro em dezembro do ano passado alegando problemas pessoais.

Além disso, na despedida do clube celeste, o português afirmou que não trabalharia em outro clube no Brasil, isso caso retornasse ao país. Aproximadamente três meses depois, o treinador aceitou comandar o Flamengo.

— O futebol e seus personagens tem que parar de mentir e começar a exercer a realidade! No momento, você fica na sombra, mas assim que a verdade vem pra borda, você apanha o dobro! Não vale a pena! Foi o caso da sogra, agora o caso de não estar bem psicologicamente, e por aí vai! Fala que não quer segurar a bronca! Se faz necessário educar o nosso meio! — Iniciou o influenciador, antes de completar.



— Ai agora o cara vem pro Flamengo, já está curado? Já tá zero bala??? Aí vira alvo, e toma-lhe pressão e massacre popular! Se não suporta a verdade pura, bota assim: "Preciso sair por assuntos pessoais", fica menos pior! Inventar doença, é inventar cura relâmpago! — concluiu.

Leonardo Jardim no Flamengo

O técnico Leonardo Jardim desembarcou no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, na noite desta terça-feira (3) para assinar com o Flamengo. O treinador, que estava livre no mercado desde a sua saída do Cruzeiro, chega ao clube carioca para ocupar a vaga de Filipe Luís, demitido nesta madrugada. O contrato de Jardim será até o fim de 2027.

O desejo do Flamengo de contar com Jardim não é de hoje. No fim do ano passado, enquanto a cúpula rubro-negra negociava a renovação de contrato de Filipe Luís, o nome do treinador português foi cogitado internamente. Nos últimos dias, com o trabalho do, agora, ex-treinador cada vez mais questionado, o nome de Jardim cresceu nas alas da Gávea.

