Diego Ribas encerra comparações entre Flamengo de 2019 e 2025: 'Covardia'

O ex-jogador do Flamengo Diego Ribas respondeu sobre as comparações feitas entre o time do Rubro-Negro em 2019 e 2025 nesta quarta-feira (10). Nas duas temporadas em questão, o Mengão foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Depois de uma temporada insana sob o comando de Filipe Luis, muitos torcedores começaram a comparar o Flamengo de 19 com o de 25. Na transmissão de Flamengo x Cruz Azul da "GE TV", Diego Ribas respondeu sobre o tema.

- Sinceramente, acho que se eu falar um time ou outro melhor, seria uma covardia. Cada um dentro da sua geração teve um destaque um brilho. O de 2019, se for falar de qualidade técnica, sim é verdade, o time de hoje contratou mais, se reforçou mais. Individualmente trouxe tudo isso. Mas acredito que o que faz um time vencedor de verdade não é só a qualidade técnica, individual de cada jogador. é como essas qualidades trabalham juntas - começou o ídolo do Flamengo.

- E aí o de 2019, nesse aspecto, era praticamente imbátivel. Então por isso respeito tanto o que fizemos em 2019. E esse time de agora não sei aonde vai parar, até onde eles podem chegar. Diretamente, acho que ia dar 2019, mas seria um jogão, e uma vitória não ia desmerecer o outro - completou Diego Ribas, ex-meia do Flamengo.

Diego Ribas e Vini Jr. atuaram juntos pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Duas temporadas mágicas do Flamengo

Em 2019, o Flamengo comandado por Jorge Jesus fez uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro e se sagrou campeão com a maior pontuação da história: 90 pontos. O time teve 28 vitórias e apenas quatro derrotas na competição. O Rubro-Negro versão 2025, com Filipe Luís, terminou o torneio com 79 pontos, 23 vitórias e cinco derrotas.

Nas duas temporadas mágicas, o Flamengo conseguiu uma sonhada dobradinha, com Brasileirão e Libertadores da América. Em 2019, Gabigol marcou os dois gols da virada histórica contra o River Plate na final. Já em 2025, Danilo voou de cabeça para fazer o gol do título contra o Palmeiras.