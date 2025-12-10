Decisão de Filipe Luís para Flamengo x Cruz Azul divide opiniões: 'Sem dúvidas'

Uma decisão do técnico Filipe Luís para o confronto entre Flamengo e Cruz Azul, na tarde desta quarta-feira (10), chamou muita atenção e dividiu opiniões nas redes sociais. O confronto marca a estreia do Rubro-Negro na competição intercontinental.

A expectativa do torcedor do Flamengo para enfrentar o Cruz Azul estava grande, afinal, muitas eram as dúvidas sobre quem ia representar o Mengão na decisão. Vale lembrar que o vencedor do duelo se sagrará campeão do Derby das Americas, além de passar para a semifinal do Mundial.

Bicampeão? Colunistas do Lance! apontam futuro do Flamengo no Mundial

Uma das principais dúvidas de Filipe Luís para Flamengo x Cruz Azul era manter Danilo, que vinha em grande fase, ou promover a volta do zagueiro titular Léo Ortiz. O técnico do Rubro-Negro voltou com Léo e a decisão repercutiu muito nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

Flamengo x Cruz Azul pelo Mundial (Foto: Lance!)

Veja comentários sobre decisão de Filipe Luís

Escalação do Flamengo para enfrentar o Cruz Azul

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), pelo Mundial. O confronto, válido pelo Derby das Américas, será no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília). A equipe rubro-negra conta com a entrada de Léo Ortiz no lugar de Danilo. A boa notícia está no banco: Pedro de volta.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Diferentemente dos últimos jogos, Filipe Luís terá Pedro à disposição. O camisa 9, que viajou com a delegação do Flamengo para o Catar, se recuperou de lesão na coxa esquerda e começa no banco.

Caso vença o Cruz Azul, o Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado. Quem passar, encara o PSG, campeão da Champions League, na final. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília).