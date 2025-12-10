menu hamburguer
Torcedores reagem à atitude de Flamengo com Pedro: 'Então não era'

Rubro-Negro vai em busca do título da Copa Intercontinental

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 10/12/2025
13:36
imagem cameraPedro em campo pelo Flamengo (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)
Uma atitude do Flamengo com Pedro para o jogo contra o Cruz Azul, na Copa Intercontinental, repercutiu muito entre os torcedores nas redes sociais. O atacante está no banco para a decisão do Derby das Americas.

Cerca de 1h30 antes da bola rolar, o Flamengo divulgou a escalação com Pedro no banco de reservas para a estreia no Mundial. Os torcedores imediatamente foram à loucura com a volta do atacante, mas a alegria não durou muito.

Apesar de relacionar Pedro para Flamengo x Cruz Azul, o Rubro-Negro informou que o centroavante não tem condições de jogo ainda, portanto ficará apenas no banco. Nas redes sociais, os torcedores repercutiram a atitude do Mengão. Veja os comentários abaixo:

Pedro segurando a mão fraturada em Flamengo x Racing
Pedro segurando a mão fraturada em Flamengo x Racing (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Veja a repercussão da atitude do Flamengo com Pedro

Escalação do Rubro-Negro

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), pelo Mundial. O confronto, válido pelo Derby das Américas, será no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília). A equipe rubro-negra conta com a entrada de Léo Ortiz no lugar de Danilo. A boa notícia está no banco: Pedro de volta no banco do Flamengo, mas sem condições de entrar em campo.

Sem Pedro, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Diferentemente dos últimos jogos, Filipe Luís terá Pedro à disposição. O camisa 9, que viajou com a delegação do Flamengo para o Catar, se recuperou de lesão na coxa esquerda e começa no banco.

Caso vença o Cruz Azul, o Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado. Quem passar, encara o PSG, campeão da Champions League, na final. Todas as partidas serão disputadas no estádio Ahmad bin Ali, às 14h (de Brasília). Pedro pode voltar em caso de avanço do Flamengo.

