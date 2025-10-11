Dia das Crianças: torcedor mirim do Fluminense aponta herói da Libertadores 2023

Para celebrar o Dia das Crianças, o Lance! entrevistou um torcedor mirim do Fluminense que vem dominando as redes sociais: o "Cara Pintada". Com apenas nove anos, o menino acumula mais de 20 mil seguidores nas redes sociais.

Talvez você já tenha visto Pedrinho no Maracanã, ou até pela televisão, mas não o reconheça por esse nome. Desde de o título do Campeonato Carioca de 2022, ele vai de um jeito diferente para os jogos do Fluminense, mas sempre acompanhado do pai.

Tudo começou no Fla-Flu que definiu o título estadual do Fluzão. Naquele dia, Leonardo Vieira, pai de Pedrinho, teve a ideia de pintar completamente o rosto do menino. Depois do título, não teve jeito, ele se tornou oficialmente o Cara Pintada.

Na entrevista, o menino de nove anos começou como Pedro. Poucas palavras e alguma tímidez. Tudo isso desapareceu quando a mãe, Atayne, pintou seu rosto com as cores do Fluminense. O personagem foi devidamente incorporado e justificou todo o sucesso nas redes sociais.

"Cara Pintada", torcedor mirim do Fluminense (Foto: Reprodução redes sociais)

Final da Libertadores e herói do título do Fluminense

Na final da Libertadores de 2023, Pedrinho tinha apenas sete anos, mas isso não o impediu de estar presente para torcer pelo Fluminense. O duelo contra o Boca Júniors ficou marcado na memória do torcedor mirim.

- É verdade. Eu estava lá, eu lembro. Foi surreal. Maravilhoso - comentou Cara Pintada.

O herói do titulo, para o menino, é cria de Xerém, assim como ele quer ser. Atuando no futsal do Coimbra, do Rio, Pedrinho nutre o sonho de atuar pelo clube do coração.

- John Kennedy, o urso. Ele voltou transformado agora - apontou o menino.

Talentoso com a bola nos pés, Pedrinho ainda não sabe se quer fazer sucesso como jogador do Fluminense ou como Cara Pintada. Apesar da dúvida, de uma coisa ele tem certeza: não dá para jogar na 'skin' do personagem.

- Ah, com os dois. O nome vai ser Cara Pintada, mas não dá para jogar se não vai derreter tudo na minha cara - brincou Pedrinho.

Com muito carisma, o jovem já é um amuleto de quem frequenta os jogos do Fluminense no Maracanã. Segundo o pai, ele perdeu apenas duas partidas em casa desde que começou a ir, em 2022.