Fluminense tem trunfo para sequência de jogos até o fim do Brasileirão

Com a pausa da Data Fifa, o Fluminense ganhou tempo para reorganizar a equipe e se preparar para uma sequência decisiva no Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo na quinta-feira, dia 16 de outubro, quando recebe o Juventude, no Maracanã, lugar que será o grande trunfo do time para o fim da temporada.

O duelo marca o início de uma série fundamental para o time comandado por Luis Zubeldía, que busca uma vaga na próxima Libertadores através do Brasileirão. A equipe encerrou o ciclo recente com bons resultados sob o comando do argentino - vitórias sobre Botafogo e Atlético-MG, além de um empate com o Sport -, mas viu a sequência positiva ser interrompida na derrota para o Mirassol, fora de casa.

Até o encerramento do período da Data Fifa, o Fluminense fará 12 partidas pelo Brasileirão - e o calendário reserva uma vantagem importante: oito desses jogos serão disputados no Maracanã.

O Tricolor enfrenta o Juventude (16/10), Internacional (25/10) e o Ceará (29/10) no Maracanã, além de visitar o Vasco (20/10) em clássico que também deve ser realizado no estádio. Depois, encara o Ceará novamente (2/11), Cruzeiro (9/11), Palmeiras (22/11) e Grêmio (3/12) fora de casa, antes de encerrar a campanha diante do Bahia (7/12), novamente no Maracanã. A sequência ainda inclui duelos importantes em casa contra Mirassol (6/11), Flamengo (19/11) e São Paulo (29/11).

Força do Fluminense no Maracanã

O Maracanã tem sido um verdadeiro aliado do Fluminense nesta edição do Brasileirão. O time tem um desempenho expressivo como mandante, com 12 jogos, oito vitórias, três derrotas e um empate até aqui - um aproveitamento de 69,5%.

No primeiro turno, foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas em oito partidas. Já no segundo turno, em quatro jogos, o time venceu três e perdeu apenas um. O bom desempenho diante da torcida é um dos principais motivos para a confiança do elenco nessa reta final, especialmente considerando que boa parte dos compromissos restantes serão em casa.