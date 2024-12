Curtindo as férias em Paris, na França, Deyverson, atacante do Atlético-MG, postou em suas redes sociais uma sequência de vídeos avaliando pratos de um restaurante, no topo da Torre Eiffel. Veja abaixou os posts do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tiago Leifert acerta com emissora concorrente da Globo, diz site

Vídeos do Deyverson

De forma bem humorada e descontraída, Deyverson deu uma nota para cada prato, enquanto a sua esposa Karina conduzia a filmagem.

No geral, as avaliações foram boas. No entanto, o prato que mais agradou o jogador foi a sobremesa: "Cestinha de castanha", apelidada pelo próprio. No vídeo, Deyverson deu nota 11 e ainda por cima, disse que nunca mais vai comer uma sobremesa dessas.

Importante na campanha do Atlético-MG na Libertadores de 2024, o jogador, de 33 anos, tem contrato até o fim de 2025. Vale ressaltar, que o clube mineiro encerrou as negociações com Luís Castro e segue tem técnico para a próxima temporada.

continua após a publicidade

Deyverson comemora gol na vitória do Atlético-MG sobre o River Plate (Foto: Pedro Souza

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas