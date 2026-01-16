Detalhe no novo uniforme do Flamengo gera incomodo: 'Não diga'

O Flamengo anunciou o novo primeiro uniforme do clube, nesta sexta-feira (16), para a temporada de 2026. A novidade, tão aguardada, não foi unanimidade entre os torcedores do clube. Parte da torcida se incomodou com a formatação do novo Manto feito pela Adidas.

continua após a publicidade

➡️ Lance a Lance discute Paquetá no Fla, crise no São Paulo e o destino de Rayan, do Vasco

O uniforme carrega a tradição dos primeiros uniformes do Flamengo. Ou seja, é rubro-negro com listras grossas. Contudo, o escudo do clube não está perfeitamente alinhado ao lado esquerdo. Além disso, a patrocinadora master, a casa de apostas Betano, também aparece descentralizada no centro.

A soma dos fatores incomodaram parte da torcida do Flamengo, que se manifestou contra a inovação promovida pela Adidas nas redes sociais. Veja a repercussão do caso abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Athirson comenta sobre possível retorno de Paquetá ao Flamengo: 'Fundamental'

Quanto custa o novo manto do Flamengo?

O primeiro uniforme do Rubro-Negro está disponível nas versões Torcedor e Autêntica, que têm a mesma tecnologia utilizada pelos atletas em campo, além da opção infantil. O modelo pode ser encontrado, a partir do dia 16 de janeiro, no site da adidas Brasil e nas lojas oficiais do Flamengo e no e-commerce oficial do clube a partir de R$ 449,99 (modelo adulto). O modelo fan-jersey chega nas lojas para a aquisição dos torcedores a partir do dia 27 de fevereiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo lança nova camisa para a temporada 2026 e usa o atacante Pedro como garoto propaganda (Foto: Divulgação/Adidas/Flamengo)

➡️ Preparador de Andrew no Botafogo exalta o reforço do Flamengo: 'Uma joia'