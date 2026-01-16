O Lance! apresenta os melhores palpites para Volta Redonda x Flamengo, pela segunda rodada do Camponato Carioca. O confronto acontece neste sábado, 17 de janeiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Volta Redonda x Flamengo (17/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Volta Redonda e Flamengo fazem um duelo que, desde 2016, apresenta ampla vantagem para o Rubro-Negro. Nesse recorte de domínio, a equipe carioca costuma assumir as ações ofensivas desde os minutos iniciais e, na maioria das vezes, abrir o placar.

Esse padrão se manteve ao longo da excelente temporada de 2025 do Flamengo, quando a equipe foi protagonista na maioria dos confrontos, explorando ao máximo seu poder ofensivo — tanto que conquistou 49 vitórias em 78 partidas disputadas. Diante desse cenário, nosso palpite aponta para mais uma atuação ofensiva do Flamengo, com grandes chances de sair na frente no marcador.

O Flamengo marcou o primeiro gol em seis dos últimos oito confrontos diretos contra o Volta Redonda Nas últimas cinco vitórias do Rubro-Negro, marcou o primeiro gol O Flamengo vem de 12 partidas consecutivas sem derrotas para o Voltaço

Outros palpites para Volta Redonda x Flamengo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A equipe do Flamengo certamente irá em busca da vitória, principalmente pelos resultados abaixo do esperado nos dois primeiros jogos da temporada, o que aumenta as chances de termos uma partida mais aberta e movimentada. Somado ao retrospecto do confronto — em que cinco dos últimos sete duelos entre as equipes terminaram com mais de 2,5 gols —, esse cenário reforça nosso palpite para um jogo com placar elevado.

Além disso, analisando as partidas mais recentes do Rubro-Negro, a equipe marcou e sofreu gols em cinco dos últimos seis compromissos, o que fortalece também o mercado de ambas as equipes marcam como uma opção interessante.

Outro padrão que chama atenção no recorte dos últimos dez jogos do Flamengo é o início dominante das partidas: em nove dessas dez partidas, o Rubro-Negro cobrou o primeiro escanteio. Diante disso, a possibilidade de esse comportamento se repetir no próximo confronto é alta, e nosso palpite acompanha essa tendência.

Análise e Forma dos Times

Volta Redonda - Momento e escalação

O Volta Redonda inicia a temporada de 2026 com o objetivo de repetir — e até superar — as boas campanhas recentes no Campeonato Carioca. A equipe chegou às semifinais em duas das últimas três edições e busca se consolidar como a quinta força do futebol do Rio de Janeiro.

Nesta temporada, o clube também disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, após o rebaixamento na Série B em 2025. Na estreia do estadual, conquistou uma vitória importante por 1 a 0 sobre o Boavista, resultado fundamental para começar a competição com confiança.

Provável escalação do Volta Redonda: Avelino; MV, Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Jean Victor; Patrick, Bruno Barra, Dener e Ygor Catatau; Marquinhos. Técnico: Rodrigo Santana.

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo iniciou a temporada com dois resultados abaixo do esperado para o atual campeão Carioca, Brasileiro e da Libertadores. O empate no jogo antecipado contra a Portuguesa-RJ e a derrota no último dia 14/01 para o Bangu são reflexo da utilização da equipe sub-20 nessas primeiras rodadas, enquanto os jogadores do elenco principal recuperam a melhor condição física.

Em meio a negociações de saídas e chegadas, a tendência é que Filipe Luís volte a dar espaço a Lucas Pivetti e mantenha o sub-20 em campo mais uma vez.

Provável escalação do Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza e Johnny Góes; Pablo, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Joshua e Douglas Telles; Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.

Confronto direto e estatísticas de Volta Redonda x Flamengo

O histórico recente entre Volta Redonda e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Volta Redonda x Flamengo

25/01/2025 - Volta Redonda 0 x 2 Flamengo - Campeonato Carioca 10/02/2024 - Flamengo 3 x 0 Volta Redonda - Campeonato Carioca 15/02/2023 - Volta Redonda 1 x 3 Flamengo - Campeonato Carioca 29/01/2022 - Volta Redonda 0 x 0 Flamengo - Campeonato Carioca 08/05/2021 - Flamengo 4 x 1 Volta Redonda - Campeonato Carioca

Estatísticas e curiosidades de Volta Redonda x Flamengo

Em todas as competições foram disputados 73 jogos entre as duas equipes, com 56 vitórias do Flamengo, 12 empates e cinco triunfos do Volta Redonda Na temporada 2025, o Flamengo registrou 143 gols marcados e 51 gols sofridos, em 78 partidas O Rubro-Negro vem em uma sequência de 12 partidas sem derrotas para o Volta Redonda Em seis dos últimos oito confrontos entre as equipes o Flamengo saiu à frente no marcador Em nove das últimas dez partidas do Rubro-Negro a equipe cobrou o primeiro escanteio

Comparação de Odds para Volta Redonda x Flamengo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Volta Redonda Empate Flamengo Betsson 2,82 3,15 2,42 Betano 2,82 3,20 2,45 Br4bet 2,75 3,14 2,54

Resumo dos palpites do Lance! para Volta Redonda x Flamengo

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.