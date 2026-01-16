Preparador de Andrew no Botafogo exalta o reforço do Flamengo: 'Uma joia'

O Flamengo anunciou a contratação de Andrew na última quinta-feira (15) após vencer a concorrência de Botafogo, Bahia e Red Bull Bragantino para tirar o goleiro do Gil Vicente. Aos 24 anos, o jogador chega à Gávea após se destacar em Portugal. O potencial, contudo, já era observado desde a base.

continua após a publicidade

➡️ Reforço do Flamengo, Andrew diz não ter acreditado em interesse de Boto e Filipe Luís

O Lance! conversou com o preparador de goleiros Jorcey Anisio, atualmente sem clube, que relembrou a trajetória de Andrew desde as categorias de base do Botafogo. O profissional trabalhou com o jovem ainda no sub-14 do Glorioso e acompanhou de perto a evolução. Segundo ele, o arqueiro já era integrado ao ambiente profissional desde muito novo.

— Ele foi meu goleiro no sub-14. Em 2015, eu subi para o profissional, mas acompanhei toda a carreira dele na base. Era um goleiro que a gente trazia, inclusive, quando ele ainda estava no sub-17 e no sub-20. Ele foi convocado para a Seleção, e nós o levávamos para ser o quarto goleiro do profissional, para participar dos treinos e começar a conviver com os goleiros do elenco principal, para entender a realidade — afirmou.

continua após a publicidade

De acordo com o preparador, Andrew era tratado internamente como um nome de projeção no Botafogo, com presença frequente nas seleções de base.

— Era considerado uma joia no Botafogo, com um potencial muito grande. Todo mundo apostava que ele seria o sucessor do Jefferson. Ele foi muito bem nas categorias de base, sub-14, sub-15, sub-17, sempre com convocações para a Seleção Brasileira. No sub-20, também foi convocado — contou o preparador.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo cobra valor milionário de Gerson, do Cruzeiro, na Justiça

Jorcey deixou o clube entre 2019 e 2020 e afirmou não ter participado do processo que levou à saída do goleiro, mas destacou que acompanhou a carreira à distância. Além do Glorioso, o profissional tem passagens por Flamengo, Atlético-MG e Sport.

— Eu saio do Botafogo entre 2019 e 2020, mas continuei acompanhando algumas situações. Ele era um goleiro muito promissor e, sinceramente, eu não entendi a saída dele do Botafogo. Não sei o que aconteceu, se foi questão de empresário ou algum outro problema, porque nessa fase eu já não estava mais no clube — relatou.

Na avaliação técnica, o preparador destacou fundamentos específicos do jogador, além do perfil comportamental apresentado desde cedo.

— Era um garoto com personalidade muito forte desde os 14 anos. Sempre falava com convicção, dizia que seria goleiro profissional, que sabia o que precisava fazer. Tinha um pensamento positivo, uma mentalidade muito boa, um baita profissional. Tecnicamente, sempre foi um goleiro muito bom. Tem fundamentos muito sólidos, boa reposição de bola, jogo com os pés de qualidade e muita potência no tiro de meta e nas reposições longas — analisou o profissional.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para Jorcey, a chegada ao Flamengo representa um novo estágio na formação do goleiro, que terá concorrência direta com o argentino Rossi. Andrew foi contratado junto ao Gil Vicente por 1,5 milhão de euros, valor próximo a R$ 9,5 milhões. Em Portugal, estreou no profissional em 2022 e soma mais de 120 partidas.

— Eu acho que, para ele, é uma grande oportunidade estar em um dos maiores clubes do Brasil, que é o Flamengo. Ele vai poder aprender muito, conviver com um goleiro titular experiente, de outra escola, e isso contribui bastante para a formação. Quando o Flamengo precisar, na ausência do Rossi, tenho certeza de que vai substituir muito bem. Com o passar do tempo, mais amadurecimento e mais bagagem, quem sabe ele não possa, no futuro, se tornar o titular da equipe do Flamengo — concluiu.

Andrew em primeiro treino pelo Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.