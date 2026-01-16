Lance a Lance discute Paquetá no Fla, crise no São Paulo e o destino de Rayan, do Vasco
Programa repercute as notícias do futebol, nesta sexta-feira
O Lance a Lance desta sexta-feira (16) analisa a negociação entre Flamengo e West Ham por Lucas Paquetá, que segue firme e com desdobramentos. A possível transferência de Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra também é um dos destaques. A torcida do Vascão pediu para o cria ficar, será que vai dar certo? No São Paulo, apesar da primeira vitória no ano, não tem jeito, o assunto é a crise política, que segue agitando os corredores do Morumbis. Será que o presidente Julio Casares escapa do impeachment?
O programa também aborda a declaração da presidente Leila Pereira, que afirmou que o Palmeiras não fará loucuras por reforços nesta janela, e traz o esquenta completo para o clássico de domingo entre Corinthians e São Paulo, com análise do confronto e seus desdobramentos no já tradicional quadro: Cara a Cara.
O Lance a Lance é nesta sexta-feira, às 18h, tem apresentação de Fernando David, comentários de João Lidington e JP Sombra, além da participação do timaço do Lance!, reunindo informação, análise e debate sobre os principais temas do futebol.
