Detalhe em vídeo do novo estádio do Flamengo viraliza: ‘Já ganhando do Vasco’

Em reunião de conselheiros do clube nesta sexta-feira (22), na Gávea, o Flamengo divulgou imagens do novo estádio, no terreno do Gasômetro. No vídeo exibido, apareceu uma vitória do Rubro-Negro por 2 a 0 contra o rival Vasco, o que levou torcedores à loucura nas redes sociais. A nova casa do clube carioca tem previsão de estreia para 2029.

A construção se inspira em estádios europeus e tem no seu desenho: telão 360°, área de lazer, hotelaria e mais. Na segunda-feira (25), o prefeito Eduardo Paes vai à Gávea assinar o potencial construtivo. O projeto é um estudo de arquitetura e engenharia prévio à construção. O desenho ainda passa por trâmites burocráticos para entrar em ação.

Veja a repercussão nas redes sociais: