Estádio do Flamengo terá capacidade para 78 mil e se inspira em europeus;

Em reunião nesta sexta-feira, na sede do Flamengo, na Gávea, foi discutido o projeto do estádio próprio, no terreno do Gasômetro, com os sócios proprietários do clube. A construção se inspira em estádios europeus e tem no seu desenho: telão 360°, área de lazer, hotelaria e mais. Na segunda-feira (25), o prefeito Eduardo Paes vai à Gávea assinar o potencial construtivo.

continua após a publicidade

O projeto é um estudo de arquitetura e engenharia prévio à construção. O desenho ainda passa por trâmites burocráticos para entrar em ação. Os sócios presentes na reunião na sede do Rubro Negro receberam uma camisa personalizada com o ano da finalização do projeto.

A apresentação foi feita por Rodolfo Landim, presidente do clube, pelo vice-presidente Geral, Rodrigo Dunshee, pelo vice-presidente de Patrimônio, Marcos Bodin, e pelo CEO rubro-negro, Reinaldo Belotti. O estádio tem lançamento previsto para 15 de novembro de 2029.

continua após a publicidade

A reportagem do Lance! apurou que existe um estudo para entender a possibilidade de colocar cadeiras no gramado, mais um dos elementos que tem inspiração em estádios europeus. Ao todo serão 78 mil lugares para torcedores. Com 60 metros de altura, a construção superaria o Santiago Bernabéu em tamanho. Assim como a casa do Real Madrid, o novo caldeirão do Flamengo terá um telão de 360°.

Imagens do projeto do estádio do Flamengo (Foto: Reprodução)

Ao todo, a obra prevê um investimento total de R$ 1,93 bilhão

*matéria em atualização...