Desimpedidos inaugura novo estúdio para transmissões de torneio nacional

O canal Desimpedidos inaugurou um novo estúdio para as transmissões da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o novo investimento, da marca de conteúdo esportivo da empresa NWB ampliou a cobertura do torneio para uma experiência ainda mais imersiva. A estreia do novo cenário aconteceu no último sábado (26), na vitória Coritiba sobre Operário por 2 a 0, pela 5ª rodada do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A mudança foi promovida devido ao sucesso repentino nas transmissões do canal. Em menos de um mês, o Desimpedidos já soma mais de 2,9 milhões de visualizações nas transmissões da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Essa nova fase também indica uma parceria ainda mais profunda da NWB com a Ola Sports. A holding, responsável pela aquisição dos direitos da Série B, agora também passa a comandar a operação das transmissões. O novo estúdio fica localizado na nova sede da NSports, na cidade de São Paulo, onde a plataforma de streaming disponibiliza a estrutura necessária para a operação, incluindo estúdio e cabines de off tube com capacidade para realizar até 15 transmissões simultâneas.

continua após a publicidade

No jogo de estreia do cenário, entre Coritiba e Operário, Marília Galvão ficou encarregada de apresentar o novo estúdio para o público. Enquanto Chico Pedrotti seguiu como narrador, com Yara Fantoni e Bira nos comentários e Pedro Menck na reportagem, diretamente de Curitiba.

Estúdio novo do Desimpedidos para as transmissões da Série B do Brasileirão (Foto: Divulgação)

Transmissoes da Série B do Brasileirão

O canal possui o direito de transmissão de dois jogos por rodada no YouTube, na Twitch, no Samsung TV Plus e no TCL Channel. Normalmente, as partidas transmitidas pelo canal acontece às quintas e sábados, de rodada do torneio.

continua após a publicidade

O acordo para a viabilização das transmissões é em parceria com a Ola Sports – holding formada por Antonio Tabet, Marcos Motta e os executivos das agências On The Nose (André Barros, Alexandre Biancamano e Rafael Capelli) e Sportent (Edinho Potsch, André Argolo e Pedro Mello) – que adquiriu os direitos de exibição em plataforma digital aberta.

➡️ ESPN renova com atriz para a cobertura da temporada da NFL

Desimpedidos

A marca de conteúdo foi fundada em 2013, e desde então, se tornou uma referência no entretenimento esportivo digital e um dos maiores canais de futebol do mundo, contando com quase 10 milhões de inscritos. O canal é conhecido pelo conteúdo inovador, coberturas e notícias dos principais campeonatos de futebol internacionais e nacionais e linguagem voltada para o público jovem e amante de esportes.