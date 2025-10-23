Desfalques no segundo jogo entre Flamengo e Racing agitam a web: 'Grande perda'

O Flamengo saiu na frente contra o Racing e venceu o primeiro jogo das semifinais da Libertadores por 1 a 0, com um gol de Jorge Carrascal. No entanto, as equipes devem contar com desfalques de peso para a partida de volta. No lado rubro-negro, o atacante Pedro sofreu uma fratura no braço direito e virou dúvida para o confronto. A preocupação para os argentinos está no zagueiro Santiago Sosa, que passará por cirurgia após sofrer uma fratura no seio maxilar direito.

No decorrer da segunda etapa, Pedro acabou sofrendo uma fratura na ulna direita (braço direito) após disputar a bola com o adversário. Em uma nota à imprensa, o Flamengo reforçou o atacante utilizará imobilização no local, que vai até acima do cotovelo, para evitar a rotação do osso e não realizará atividades com bola durante esse período.

No lado argentino, a preocupação está no capitão Santiago Sosa, que sofreu uma fratura no seio maxilar direito e precisará passar por cirurgia, após receber uma cotovelada acidental de seu companheiro de equipe Marcos Rojo. O zagueiro foi um dos principais destaques do Racing na partida de ida e permaneceu em campo até o final da partida, mesmo com o rosto todo ferido.

Com as duas lesões confirmadas, o clima entre as duas torcidas é de preocupação nas redes sociais. Alguns internautas se impressionaram com o estado em que o zagueiro argentino terminou a partida, enquanto alguns torcedores do Flamengo reforçaram que Filipe Luís precisará reinventar seu ataque para o segundo jogo da semifinal. Confira abaixo.

Flamengo vence Racing com placar magro no Maracanã

O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. No Maracanã, que contou com mais de 71 mil torcedores, o grande destaque foi Carrascal, autor do único gol do jogo.

Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).

