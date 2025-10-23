Desfalques no segundo jogo entre Flamengo e Racing agitam a web: 'Grande perda'
Nomes de peso podem desfalcar as equipes na semifinal da Libertadores
O Flamengo saiu na frente contra o Racing e venceu o primeiro jogo das semifinais da Libertadores por 1 a 0, com um gol de Jorge Carrascal. No entanto, as equipes devem contar com desfalques de peso para a partida de volta. No lado rubro-negro, o atacante Pedro sofreu uma fratura no braço direito e virou dúvida para o confronto. A preocupação para os argentinos está no zagueiro Santiago Sosa, que passará por cirurgia após sofrer uma fratura no seio maxilar direito.
➡️Mauro Cezar analisa polêmica em Flamengo x Racing: 'Querem criar narrativas'
No decorrer da segunda etapa, Pedro acabou sofrendo uma fratura na ulna direita (braço direito) após disputar a bola com o adversário. Em uma nota à imprensa, o Flamengo reforçou o atacante utilizará imobilização no local, que vai até acima do cotovelo, para evitar a rotação do osso e não realizará atividades com bola durante esse período.
No lado argentino, a preocupação está no capitão Santiago Sosa, que sofreu uma fratura no seio maxilar direito e precisará passar por cirurgia, após receber uma cotovelada acidental de seu companheiro de equipe Marcos Rojo. O zagueiro foi um dos principais destaques do Racing na partida de ida e permaneceu em campo até o final da partida, mesmo com o rosto todo ferido.
Com as duas lesões confirmadas, o clima entre as duas torcidas é de preocupação nas redes sociais. Alguns internautas se impressionaram com o estado em que o zagueiro argentino terminou a partida, enquanto alguns torcedores do Flamengo reforçaram que Filipe Luís precisará reinventar seu ataque para o segundo jogo da semifinal. Confira abaixo.
➡️Felipe Melo sai em defesa de jogador do Flamengo: 'Muito acima da média'
Flamengo vence Racing com placar magro no Maracanã
O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. No Maracanã, que contou com mais de 71 mil torcedores, o grande destaque foi Carrascal, autor do único gol do jogo.
Flamengo e Racing voltam a se enfrentar no dia 29 de outubro, em Avellaneda, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A outra chave das semifinais conta com o duelo entre LDU e Palmeiras, que se enfrentam nesta quinta-feira (jogo de ida).
