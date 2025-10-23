O Racing perdeu para o Flamengo no Maracanã por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), mas isso não parece ter abalado a confiança do técnico Gustavo Costas. Uma fala do treinador deixou alguns rubro-negros bem incomodados nas redes sociais.

Depois de muita luta, Jorge Carrascal aproveitou rebote do chute de Bruno Henrique e marcou o gol da vitória do Flamengo em cima do Racing. Na coletiva, o técnico do time argentino rasgou elogios ao Rubro-Negro, mas cravou que o Racing estará em Lima na final da Libertadores.

- Está aberto, agradecer à torcida por todo o apoio que deu a este plantel, por ter vindo, por ter enchido sua parte. E que temos que estar mais juntos do que nunca, porque estamos mais vivos do que nunca. Sabemos que em casa vamos jogar o sonho de poder ir a Lima. Poder não, nós vamos para Lima - disparou Gustavo Costas após a derrota do Racing para o Flamengo.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo repercutiram a fala do treinador do Racing. Veja os comentários rubro-negros abaixo:

Gustavo Costas, técnico do Racing, adversário do Flamengo (Foto: Divulgação)

Como foi o jogo

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo contra o Flamengo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcar.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida. Grande atuação do goleiro do Racing contra o Flamengo.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã. Racing x Flamengo, semana que vem, vai pegar fogo pela vaga na final.