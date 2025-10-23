Felipe Melo sai em defesa de jogador do Flamengo: 'Muito acima da média'

Enquanto analisava a vitória do Flamengo, no jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Racing, o comentarista Felipe Melo elogiou a qualidade do meia Nico De la Cruz. Durante o programa "Seleção Sportv", o ex-jogador destacou que o uruguaio é jogador de seleção e ainda vai colher os frutos de seu trabalho na equipe rubro-negra.

Recuperado de uma lesão ligamentar no joelho, De la Cruz voltou a ficar à disposição do técnico Filipe Luís e disputa uma vaga no estrelado meio-campo do Flamengo. Disputando posição com Jorginho, Saul, Carrascal e Pulgar, o uruguaio precisa de mais minutagem para desempenhar seu futebol.

Segundo Felipe Melo, a qualidade de Nico De la Cruz é indiscutível. Na visão do comentarista, o uruguaio é muito acima da média no futebol brasileiro e vai evoluir com a minutagem que receber nesta reta final da temporada.

- Eu acho que o De La Cruz ainda vai dar muito o que falar no Flamengo. É um jogador muito bom, muito acima da média. Agora ele está sem lesão e com certeza vai evoluir com a minutagem, porque é muito bom jogador. É um jogador de seleção - disse Felipe Melo durante o Seleção Sportv.

A última partida pelo Flamengo aconteceu antes da paralisação para a Data Fifa. Na ocasião, De la Cruz começou entre os titulares na derrota por 1 a 0 para o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Pedro pode desfalcar o Flamengo na Libertadores

Texto por: Lucas Bayer

O atacante Pedro sofreu uma lesão no antebraço direito durante a vitória do Flamengo sobre o Racing, na noite de quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. O jogador, que deixou o campo sentindo dores após levar um chute na região e na sequência realizou exames no hospital, deverá ficar com o local imobilizado por até 30 dias.

O tempo exato de recuperação e de afastamento dos gramados ainda será definido pelo clube, na reapresentação do elenco na tarde desta quinta-feira.