Jornalistas se assustam com ‘frangaço’ de Fábio em Fluminense x Palmeiras

O Palmeiras empatou o jogo contra o Fluminense perto do fim do primeiro tempo. O gol do 1 a 1, marcado por Maurício, chamou atenção de jornalistas na web por conta da falha de Fábio. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (23), em partida válida pelo Brasileirão, no Maracanã. O momento aconteceu aos 48 minutos.

continua após a publicidade

➡️ Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras viraliza: ‘Sabão na bola’

Falha de Fábio em Fluminense x Palmeiras

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na jogada, o atacante Sosa, do Alviverde, avançou pela esquerda e, em uma jogada individual, conquistou achar um cruzamento. A bola lançada na área tricolor achou o meia Maurício, que acertou uma cabeçada fraca em direção ao gol adversário.

O goleiro Fábio está inteiro no lance, mas ao tentar agarrar a bola, acabou empurrando ela para o fundo do gol. O lance viralizou de forma rápida nas redes sociais. De um lado, torcedores do Fluminense lamentaram o resultado da jogada, que fez o primeiro tempo terminar empatado, do outro, torcedores do Palmeiras agradeceram.

continua após a publicidade