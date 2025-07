Erro em Fluminense x Palmeiras vira debate na web: ‘Que loucura’

O Fluminense sofreu o segundo gol do Palmeiras após erro do volante Martinelli. O jogador deu um passe no pé de Vitor Roque, que aproveitou a oportunidade e bateu o goleiro Fábio. Na web, torcedores começaram a criticar o volante, mas, minutos depois, outros torcedores aparecerem para defender o jovem. Os times se enfrentam nesta quarta-feira (22), pelo Brasileirão, no Maracanã.

Cria de Xerém, Martinelli vive momentos de altos e baixos com a torcida do Fluminense. Enquanto uns amam, outros odeiam. O atual momento, porém, com grandes atuações no Mundial de Clubes, colocou o jogador em uma poisção favorável com os torcedores. Mas o erro que deu o segundo gol do Palmeiras parece ter recuperado a voz dos críticos. Mesmo assim, alguns internautas apareceram para minizar o erro pontual e valorizar a partida de Martinelli, criando um debate nas redes.

Falha de Martinelli em Fluminense x Palmeiras vira debate na web

Histórico dos confrontos

O histórico de confrontos entre Fluminense e Palmeiras aponta para uma vantagem expressiva do time paulista. Em 102 partidas oficiais, o Palmeiras venceu 54 vezes, contra 34 vitórias do Fluminense e 14 empates. Esse retrospecto reforça a força do Palmeiras em duelos diretos, especialmente em jogos decisivos.

Quando analisados os jogos em casa do Fluminense, o cenário muda um pouco, com o Tricolor conquistando 25 vitórias em 56 partidas, contra 21 triunfos do Palmeiras e 10 empates. Isso mostra que o Fluminense consegue impor dificuldades para o rival jogando no Maracanã. Por outro lado, com mando alviverde, a supremacia é clara para o Palmeiras, que venceu 32 de 45 partidas, contra 9 do Fluminense e 4 empates.